Liberty County marriage licenses for July 2021

The Liberty County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following people during the month of July 2021:

Kenneth Wayne Winters Sr. and Sondra Denise Fountain

Jose Javier Rivera Salazar and Barbara Makayla Garcia

Anthony Edward Kimberly and Nicole Lynn Groves

Francisco Casillas Gordillo and Luz Maria Salazar Garza

Mario Cruz Jr. and Cassandra Liann Perez

Joseph Wyatt Fox and Rebekah Helena Beauxis

Cord Edward Espree and Maria Virginia Cienfuegos

Hannah Elizabeth Halbrooks and Brandon Ray Medina

Justin Bryan Waltmon and Madison Bailey Cloberdants

Michael Perales and Angelita Alvarez Delgado

Edgar Reyes and Elvira Perez

Mitchell Todd Stephens and Haley Renee Regian

Hunter Daniel Crye and Kaylin Nicole Ewing

Dawn Catherine Jean Walker and Zackary Reid

Darrick William Caudill and Barbara Delorse Ross

Leslie David Mullican and Kelly Nicole James

Enrique Arzola and Cindy Estrada

Farland Edward Henry Jr. and Heather Walker-Pourteau

Joshua Paul Oakley and Lyndi Lu Douglass

Daniel Ray Hodges and Linda Jean Davis

Rickey Tyrone Edwards Jr. and Tina Rene Sumner

Erick Alan Estrada Zavala and Jasmine Cardoza

Allison Caye Watson and Randy Allen Schreiber

Justin Elais Jerred and Rachel Lynn Rodriguez

Johnny Mack Majors III and Tiffani-Denyse Nicole Taber

Shawn Ray Singleterry and Haley Victoria Lewis

Rodney Junior Covington and Larissa Darlene Lunsford

Johnathan Blake Morrison and Destiny Skyler Ray

Jason David Cannon and Angela Michelle Boyett

Daniel C. Garcia and Guadalupe Arevalo Monserrat

Efrain Diego Vasquez Puac and Catarina Julia Ramirez Ixtos

Jonathon Brandon Fregia and Candyce Dory Holmes

Jose Antonio Matos Garcia and Maria De Los Angeles Cruz Martinez

Jordan Nelson Kirton and Brandi Layne Pope

Juan Alvarado and Maria De Los Angeles Alvarado

Joe Alvin Jones Jr. and Taneka Parker

Kaylee Renee Pyle and Shannon Bodean Veal

Edward Dean Collins and Nancy Elaine McClain

Juan Manuel Dominquez Gutierrez and Juana Iveth Lopez Arreoloa

Brent Matthew Hamilton and Jeannie Leighann Lowery

Emmanuel Ortiz Guerrero and Brenda Lorena Medellin Mercado

Tisha Monah Moten and Charles Wayne Merritt Jr.

Sheryl Lynn Scritchfield and John Howard Holmes

Ashley Nicole Francis and Blake Loye Leslie

Robert Anton Rickard and Selina Ornelas

Ana Rosario Fuertes and Christian Isaiah Ramirez

Nicole Lynn Holston and Garrett Lee Paxton

Miguel Angel Escobar and Karla Maria Rodriguez

Nava Magdaleno Marron and Maria Del Pilar Ambrocio Jimenez

Kathy Elaine Edwards and Daniel Lavern Magee Sr.

Wesley M. Francis and Sandra M. Detullio

Share this: Twitter

Facebook