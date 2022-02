Manuel Izazaga-Suazo, 92, of Petatlán, Mexico passed away on Saturday, February 12. He was born on December 25, 1929 in Petatlán, Mexico to Teodoro Izazaga-Rivera and Baudelia (Suazo) Izazaga, who have preceded him in death.

Manuel was also preceded in death by his children, Victor Manuel and Erika Izazaga.

To treasure his memory are his beloved children, Habern Izazaga, Jose Angel Izazaga, Teodoro Izazaga, Baudelia Izazaga, Orlando Izazaga, Jorge Izazaga, Eriselda Izazaga, Mary Luz Izazaga, Henry Izazaga, Rubi Izazaga, Dora Izazaga, Jasmin Izazaga, Reyna Isabel Izazaga , Maria Manuela Izazaga, and Gustavo Izazaga ; 60 grandchildren; along with many other loving family members and treasured friends. A rosary will be held at Neal Funeral Home on Wednesday, February 16, 2022 at 2:00 p.m.

All services were handled under the trusted care of Neal Funeral Home.

A rosary for Manuel will be held on Wednesday, February 16, 2022 at 2:00 pm at Neal Funeral Home.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Manuel, please visit our floral store.

Manuel Izazaga-Suazo, de 92 años, de Petatlán, México falleció el sábado 12 de febrero. Nació el 25 de diciembre de 1929 en Petatlán, México a Teodoro Izazaga-Rivera y Baudelia (Suazo) Izazaga, quienes lo han precedieron en la muerte. A Manuel también le precedieron en la muerte sus hijos, Víctor Manuel y Erika Izazaga. Para atesorar su memoria están sus amados hijos, Habrán Izazaga, Jose Angel Izazaga, Teodoro Izazaga, Baudelia Izazaga, Orlando Izazaga, Jorge Izazaga, Eriselda Izazaga, Mary Luz Izazaga, Henry Izazaga, Rubi Izazaga, Dora Izazaga, Jasmin Izazaga, Reyna Isabel Izazaga, María Manuela Izazaga, y Gustavo Izazaga ; 60 nietos; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. Se llevará a cabo un rosario en Neal Funeral Home el miércoles 16 de febrero de 2022 a las 2:00 p.m.

Todos los servicios se manejaron bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

A rosary for Manuel will be held on Wednesday, February 16, 2022 at 2:00 pm at Neal Funeral Home.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Manuel, please visit our floral store.

Share this: Twitter

Facebook