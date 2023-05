Julio Cesar Uribe, 18, of Cleveland, Texas, passed away on Sunday, May 21, 2023. He was born on Wednesday, April 27, 2005, in Houston, Texas. Julio is preceded in death by his grandfather, Antolin Huerta Salinas and great grandfather, Jacinto Ybrra.

Left to cherish his memory are his parents, Daniela Huerta Ibarra and Andy Cruz Martin; two brothers, Raul and Daniel; sister, Grace; along with numerous other loving family and treasured friends.

Visitation for Julio will be held at Neal Funeral Home on Saturday, May 27, 2023, from 11:00 AM to 1:00 PM . Funeral Services will follow at 1:00 PM. Interment for Julio will immediately follow at Cleveland Memorial Cemetery.

All services were handled under the trusted care of Neal Funeral Home.



Julio César Uribe, de 18 años, de Cleveland, Texas, falleció el domingo 21 de mayo de 2023. Nació el miércoles 27 de abril de 2005 en Houston, Texas. Julio es precedido en la muerte por su abuelo, Antolín Huerta Salinas y su bisabuelo, Jacinto Ybarra. Quedan para atesorar su memoria sus padres, Daniela Huerta Ibarra y Andy Cruz Martin sus dos hermanos, Raúl y Daniel y su hermana, Grace, junto con muchos otros familiares amorosos y amigos . El velorio para Julio se llevará a cabo en Neal Funeral Home el sábado 27 de mayo de 2023 de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Los servicios funerarios seguirán a las 1:00 p.m. El entierro de Julio seguirá inmediatamente en el Cleveland Memorial Cemetery.

Todos los servicios fueron dirigidos bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Julio Cesar Uribe

