The following people were booked in at the Liberty County Jail on May 17, 2021:

Wiggins, Douglas Hale Jr. – Public Intoxication

Hernandez, Juan Daniel – Possession of a Controlled Substance

Ochoa, Marco Antonio – Possession of a Controlled Substance

Wegner, William Thomas – Possession of a Controlled Substance

Evans, Dedric Oneil – Theft of Property

Kervin, Shawn Allen – Probation Violation-Forgery of a Financial Instrument

Herrera-Rodriguez, Jesus Gilberto – Public Intoxication

