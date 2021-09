Liberty County marriage licenses for August 2021

The following people were issued marriage licenses by the Liberty County Clerk’s Office during the month of August 2021:

Robert Lee Sherrod III and Addie Mae Cox

Treyvion Marquis Antoine and Kalevia Rachel Guidry

Jacob Wayne White and Bobbie Anny Todaro

Javier Orlando Rivera Sevilla and Evelyn Reyes Reyes

Edwin Jeovanny Diaz Amaya and Cindy Karina Lainez

Alicia Nicole Brown and Cameron Sawyer Johnson

Juan Jesus Carlos and Meshela Ann Burgess

Juan Derick Vidrine and Amy Lea Perry

Jon Franklyn Hillier and Amber Lee Lillard

Andy Alfonso Santiago and Hadassa Puga

Rubicelia Hernandez and Espin Andres Garcia

Joel Contreras Juarez and Anahi Izaguirre

Samuel Mardoqueo Callejas Guzman and Dalia Carolina Villaran Lopez

Taylor Elizabeth Brown and Jose David Campos

David Lee Lail and Amanda Renee Wheeler

Luis Enrique Vega Hernandez and Sahira Amairany Murillo Gomez

Zachery Lane Brown and Savanna Dawn Secada

Brittney Nicole Booth and Demarcus Lamond McClendon

Paige Leann Broussard and Clifford Jerome Rice

James Timothy McKinney and Cosette Faye McKinney

Garlon Leslie Russell and Dana Lee Perry

Andrew Dwayne Liggins and Sarah Ashley Cloutier

Jennifer Michelle Whisenhunt and Steven Glenn Fregia

Oscar Miguel Rios Sanchez and Nieda Banda Galvan

Dillan Bryce Smith and Riley Nicole Lawson

Trevor Keane Clevenger and Connor Rae Heinrich

Randal Joe Patterson and Christie Ann Green

Monica Hanel Oldham and Cory Brant Ripkowski

Michael Johnson Cole and Wanda Darline Hardin

Roberto Javier Perez and and Shelby Danae Deberry

Connie Sue Head and Mark Steven Andress Sr.

Barron Wayne Williams Jr. and Eva Lynn Martin

Constantino Perez Ponce and Perla Jannet Aguirre-Martinez

Iain James Bingham and Brooke Delynn Birdwell

Esthefany Castillo and Marcelo Perez Vazquez

Edgar Roberto Cabrera Zuniga and Rosa Elim Garza

Dylan Lee Grammer and Trina Renee Vest

Erick Manuel Escobar Vilorio and Magaly Munguia

Oscar Higdon Compton Jr. and Lisa Burford Bradley

