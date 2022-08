Liberty County marriage licenses for August 2022

The Liberty County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following couples during the month of August 2022:

Lucas James Wright and Holley Lee Ray

Manuel Angel De La Mora and Perla Lizeth Perez Aguilar

Benjamin Greber Aiken and Azaleah Franco

Anthony Hunter Watkins and Holly Iris Barton

Ana Maria Ramirez and Tomas Navarro-Gonzalez

Ashley Nichole Hanson and Zachary Taylor Purifoy

Lawrence Rueben Benoit and Ashley Nichole Riley

Rodney Lane Malone Jr. and Erin Lin Briggs

Johnny Gene Head III and Clancy Danielle Porter

Cody Allen Gordon and Haley Nicole Fregia

Daniel Joseph Hebert and Kayla Lynn Herrington

Isabel Antonio Gaitan and Mirna Elizabeth Rivera Cruz

Sergio Ivan Ramirez Palacios and Ziola Margarita Romero

Brian Cyrvin Lathan and Lori Nicole Cook

Salto Conrrado Sanchez and Yesenia Espino Valdez

Garland Matthew Matlock and Tina Marie St. John

Moises Herrera Jr. and Hannah Morgan Citty

Cheri Malagarie Primeaux and Keith Bradley Joiner

Jason Ray Smith and Bethany Elaina Deville

Tommy Earl Tousha Jr. and Marsha Leighanne Fregia

Payton Nachele White and Hayden Delane Whitton

James Lee Allen and Kimberly Dawn Crew

Kynsley Alyse Lawson and Travis Wayne Crisman Jr.

Servando Avila and Samantha Nicole Castro

Sajbin Nicolas Ramirez and Margarita Yamilette Manzanares Huembes

Jerome Lattawke Neal and Krystal Lynn Faul

Maryuri Jahaira Carias Betancourt and Javier Resendiz Hernandez

Kenneth Ray Grigsby and Robin Alice Custer

Dustin Edward Shane Faircloth and Carla Renea Cortines

Krystal Antoinette Scott and Mark Allen Mitchell

Tommy Clifford Jeffcoat and Patricia Kathirne Crye

Iraheta Leonardo De La Paz Henriquez and Veronica Elizabeth Diaz

Justin Ray Rowland and Erika Rainell Burch

Scott Patrick Hurta Sr. and Gena Evelyn Elam

Jose Orlando Colato and Rosa Maria Lopez

Drayton Lewis Hitchcock and Kayla Michelle Lawler

Fernando Jimenez and Griselda Montes Del Rio

Gerald Edward Jernigan and Decarla Ann Pollard

Chandler Keith Carnes and Ava Marie Summers

Jeovany Daniel Perez and Olga Marina Aguiriano Menjivar

Steven Howard Spencer Jr. and Laramie Bell Duncan

Mary C. Randolph and David A. Kilsmeier

