Liberty County marriage licenses for March 2020

The Liberty County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following people during the month of March 2020:

Michael Franklin and Kristin Lea Rogers

Ivan Campos Araujo and Frances Nicole Cannon

Jose A. Tiscareno Martinez and Maria Del Socorro Ortega Dominguez

Jose Oscar Blanco Melendez and Dolores Marie Quiroga

Kristopher Cameron Dockens and Savana Nicole Renfroe

Jose Guadalupe Gonzalez and Francisca Sofia Valdez Hernandez

Alen Dale Mince Jr. and Victoria Shaw Griffith

Joshua Ross Rayon and Kimberly Ann Miles

David Alejandro Banda and Alma Laura Castilleja

Elijah Luke Melton and Alexis Nichole Theriot

Ryan Chase Asher and Allyson Mahr Bognich

Gordon Craig Creel and Amanda Lynn Orand

Dodger Ray Williams and Amy R. Harris

Johnny Matthew McDonald and Brandy Nichole Ward

Kyzer Shannon Melancon and Laurynn Jlea Frautschi

David William Swetnam and Sofia Charlette Bashir

James Daniel Templeton and Heather Darlene Wilkins

Ford Allen Smesny and Sarah Kay Herrera

Garrett Thomas Williamson and Kacy Lynn Freeze

Jude Michael Garcia and Valeria A. Castellanos Hernandez

Ricardo Xavier Garcia Oviedo and Sandra Judith Saenz

Rudolph Edward Walker and Isidora Melva Ramirez

Justin Taylor John Ludwig and Taylor Lynn Connally

Leon Adrian Aparicio Jimenez and Fatima Damaris Jaime Salgado

Dan Brandon Page and Jackolynn Rae Gilbert

Daniel Ray Hodges Jr. and Tammy Renee Teboe

Arthur Leonard Pryor II and Cybil Tahrahn Carrigan

Samuel Steven Marano and Angel Faye Webb

Ricardo Munoz Burgos and Marisol Bautista

Eder Dagoberto Mendoza Castillo

Marina Guerra Ybanez

Gerald Joseph Ruesewald and Traci Mitchell Moyer

Nathan Kanekaikana Mahoe and Miranda Maxine Wortham

Brandon Lyndell Mosley and Kayleigh Diane Thompson

Jonathan Bryce Dabney and Amy Rochelle Rice

James Ernest Mattox and David Keith Best

John David Driggers and Diane Haywood Huddleston

Joshua Scott Ingram and Rachel Rose Partin

Javier Lopez Escamilla and Maribel Sarabia Acevedo

Michael Justice McDonald and Rebecca Annette Martincic

Corey Malachi Hodge and Jewreca Shan Evans

Brad Michael Stevens Jr. and Brittnay Nichoel Brown

Zachary James Allen Hyde and Melissa Renee Ponce

Justin Courtney Stoudt and Rebecca Ann Brown

Louis Wayne Baldwin Sr. and Daniale Moneak Mouton

