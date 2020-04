Nicolas Herrera was born in Mexico on September 10, 1962 and passed away April 21, 2020 at the age of 57. He was preceded in death by his father, Juan Herrera. Nicolas is survived by his mother, Maria Aurora Herrera; wife, Roxana Reyes; son, Juan Herrera and wife Sandra Herrera; daughter Nicole Herrera; brothers, Cristobal Herrera, Juan Jose Herrera, Gilberto Herrera, Melquiades Herrera, Wvaldo Herrera, and Olegario Herrera; sister, Paulina Delgado; grandchildren, Evelyn Torres, Annabel Torres, Lizbeth Herrera, Emily Herrera, and Matthew Nick Herrera. The family will receive friends at Neal Funeral Home on Saturday, April 25, 2020 from 10am-9pm and Sunday, April 26, 2020 from 10am-9pm.

Nicolás Herrera nació en México el 10 de septiembre de 1962 y falleció el 21 de abril de 2020 a la edad de 57 años. Procedió después de la muerte por su padre, Juan Herrera. A Nicolás le sobrevive su madre, María Aurora Herrera; esposa, Roxana Reyes; hijo, Juan Herrera y su esposa Sandra Herrera; hija, Nicole Herrera; hermanos, Cristóbal Herrera, Juan José Herrera, Gilberto Herrera, Melquiades Herrera, Wvaldo Herrera y Olegario Herrera; hermana, Paulina Delgado; nietos, Evelyn Torres, Annabel Torres, Lizbeth Herrera, Emily Herrera y Matthew Nick Herrera. La familia recibirá amigos en Neal Funeral Home el sábado 25 de abril de 2020 de 10am-9pm y el domingo, 26 de abril de 2020 de 10am-9pm.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Nicolas Herrera, please visit our floral store.

