Liberty County marriage licenses for May 2020

The Liberty County County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following people during the month of May 2020:

Thomas Wayne Robinson Sr. and Lisa Rae Berner

Jeremy Kenneth Rogers and Krystal Janine Adams

Brandon Zachary Taylor and Kendal Jade Burns

Dagoberto Antonio Santamaria Jr. and Elizabeth Aguirre Carbajal

Jacob Leon Whitehead and Heather Lynn Higgs

Lance Wayne Self and Krissy Marie Moss

Cornelius Ramon Wyatt and Katyra Yvonne Turner

Jose Luis Castaneda and Micky Marie Elder

Yorwin Xavier Lopez Cova and Myrtle Montoya Rowley

Jordan Alexander Hidalgo and Brenda Lissette Favila

Juan Jose Martinez Barrios and Marina Estela Garcia

Landa Yuri Piedra and Arianna Carrazana Lopez

Carlos Hernan Villa Rodriguez and Violet Anne Peterson

Tyler Blaine Webb and Courtney Nicole Madden

David Allen Stone and Sarah Marie Sustaita

Thomas Ben Brady and Victoria Ashley Jordan

Leonardo Mendoza Jr. and Yuriana Balderas

Alberto Pineda Jr. and Lisseth D Abrego Ramirez

Valeman Patrick Coleman and Dalinda Ganai Vestal

James Franklin Champion and Modesta Mendez

Charles Henry Levitt and Anne Neomi Pritchard

Cory William Wortham and Kacy Ann Graves

Isaac Peterson Jr. and Vivian Renee Coker

Charles Alan Norris and Lawanda Anderson Yarbrough

David Wayne Thacker and Tami Marie Payne

Steven Ray Baca and Noellee Cole

Don Kenneth Schilling and Brenda Jean Ash

Juan Jose Zuniga-Garcia and Lesly Michelle Reyes

Keegan Tobias Turner and Lexie Lee Maxedon

Darrian Rainer Wright and Ursula Denise Hawkins

Share this: Twitter

Facebook