José Leonidas Sandoval, 83, of Houston, Texas passed away on Thursday, January 7, 2021; He was born on Sunday, August 8, 1937 in San Miguel, El Salvador, the son of Jerson Díaz and Transito Díaz, who have preceded him in death. José was also preceded in the death of his brother-in-law, Aurelio González Quiros. Let his memory be appreciated by his wife Ana Ulloa De Sandoval; daughters, Victoria E Sandoval, Sara N Navarro; son, José Sandoval; brother, José Alberto Sandoval; grandchildren, Ana Sandoval, Abby Sandoval, Keila Navarro, Idaly Navarro, Rosy J Navarro, Adiel Navarro, Rubid Sandoval, Diego Sandoval; along with many other loving families and cherished friends. All services were handled under the trusted care of Neal Funeral Home. Visitation is January 9, 2021 at Neal Funeral Home from 6-10 PM Service is January 10, 2021 at Neal Funeral Home at 2:00 PM To send flowers to the family or plant a tree in memory of Jose Leonidas Sandoval, please visit our floral store.

José Leonidas Sandoval, de 83 años, de Houston, Texas falleció el jueves 7 de enero de 2021; Nació el domingo 8 de agosto de 1937 en San Miguel, El Salvador, hijo de Jerson Díaz y Transito Díaz, quienes le han precedido en la muerte. José también fue precedido en la muerte de su cuñado, Aurelio González Quiros. Deja que se le aprecie la memoria su esposa Ana Ulloa De Sandoval; hijas, Victoria E Sandoval, Sara N Navarro; hijo, José Sandoval; hermano, José Alberto Sandoval; nietos, Ana Sandoval, Abby Sandoval, Keila Navarro, Idaly Navarro, Rosy J Navarro, Adiel Navarro, Rubid Sandoval, Diego Sandoval; junto con muchas otras familias amorosas y amigos preciados. Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

La visita es el 09 de enero de 2021 en Neal Funeral Home de 6-10 PM El servicio es el 10 de enero de 2021 en Neal Funeral Home a las 2:00PM

