Liberty County marriage licenses for August 2022

The Liberty County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following couples during the month of August 2022:

Seth Logan Harvey and Amber Grace Johnson

Jose Eduardo Garcia Valle and Melissa Gonzalez

Edward Deon Oliver and Donna Maria Darby

Frank Anthony Mottolo and Kassey Lynn Jordan

John Anthony Jackson and Amber Joelene Davila

Juan Gabriel Guerrero and Silvia Nohemy Sanchez Calderon

Hunter Lane Weems and Jordan Elizabeth Simeon

Antonio Agapito Lagunas and Cirila Osorio Martinez

Ashley Nguyen and Peyton Ramirez

Eleazar Arias Lemus and Leonela Gonzalez Moreno

Magen Ranae Clemons and Jarred Heath Thomas

Crystal Lynn Blackburn and Linda Marie Allen

Dillian Kaleb Trahan and Sierra Elaine Pouncey

Justin Howard McKay and Katy Annette Smith

Juan Paulino Landaverde and Lorena Samantha Balli

Melvin Ray Holifield and Elsa Aurelia Lux Ordonez

Nathaniel Ashton Reid and Amber Nichole Soukup

Dean Allen Trussell and Vanessa Elizabeth Marin

Robert Raymond McCullough and Heather Anne Hicks

Hunter Wayne Hollis and Marisa Renee Wright

Leslie Lopez Aguilar and Yanireth Giovanny Hernandez Mendoza

Jeremiah Kaleb Leopard Sr. and Cassaundra Lynn Nicole Leopard

Alberto Izaguirre Ramirez Jr. and Jennifer De Jesus-Sostenes

Carley Rachelle Coogler and Kale Dyson Rives

Jonathan Kody Watts and Nicole Alexandra Bechtel

Lacey Maree Werner and Joel Mercedes Davila Jr.

Ryan Shannon Melancon and Kimberly Diane Meadows

Asif Mehmood Qureshi and Atonia Michelle Roberts

Michael Aaron Kujawa and Kimberly Anne Pitre

Adam McBride and Natasha Burch

Juan Antonio Castillo Castaneda and Paula Jasmin Perez

Justin Michael Roy and Kaitlyn Ashley De Wolf

Maurice Alan Scott and Leveda Tevel Eldridge

Hector Ignacio Roque and Celina Serrano

Juan Guerra and Hollie Michelle Stanley

Esteban Fuerte Segura and Andrea Trujillo Dominguez

Robert Tyler Fortenberry and Chelsea Renee Turner

Zackary D. Zuma and Ashley R. Otto

Kayla Danielle Pate and Patrick Shane Wireman

Pedro Beltran Candelas and Alma Delia Rodriguez Flores

Kevin Coble and Jessica Evans

Karon D. Blumrick and Arron R. Phillips

Marvin Dennis Furguson Jr. and Robin Wilkison

Israel Munoz Martinez and Elizabeth Hernandez Cruz

Eugene Edward Frye and Lois Inez Russell

