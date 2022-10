Dayton High School inducts hundreds of students into National Honor Society

Last week Dayton High School inducted 205 students into the different National Honor Societies that are represented on campus. This was a great event honoring very deserving students many of them being very active in other activities at Dayton High school.

Below is a list of the inductees, along with the type of honor society they joined:

Travis Adams, NEHS, SNHS

Madison Adams, NHS, NEHS, NSSHS

Addison Alley, SNHS

Annette Almaraz, NHS, NSSHS, NTHS

Natalia Almazan, NAHS

Nataly Almazan, NEHS, NSSHS, SNHS

Victor Almazan, NEHS, SNHS

Madison Alvarado, NEHS

Alexa Alvarez, SNHS

Stacey Amaya, NEHS, SNHS

Xeomara Antunez, NEHS

Layla Arce, NHS, NEHS, NSSHS, NTHS

Jacqueline Arredondo, NEHS, SNHS

Cianna Baldwin, NHS

Savannah Ballinger, SNHS

Melissa Banda, SNHS

Naomi Barlow, NEHS, SNHS

Alfonso Barraza, NEHS, NSSHS, SNHS

Anahy Barriga, SNHS

Michael Bermea, SNHS

Shelby Berry, NAHS

Lea Bertrand, SNHS

Hailey Wells-Bethea, NEHS, NTHS

Katie Bird, NEHS, SNHS

Madyson Blank, NHS, NEHS, NSSHS

Briana Blaylock, SNHS

Noemi Bocanegra, NHS, NEHS, NSSHS, NTHS

Yasmin Bocanegra, NSSHS

Noah Boone, NEHS, SNHS

Maria Elena Brito, NAHS

Lacie Brock, NEHS, SNHS

Tori Brooks, SNHS

Sidney Butcher, NHS, NSSHS, NTHS

Hayden Campbell, NHS

Holden Campbell, NHS

Fabianna Candelari, NEHS

Karla Cardenas, NHS, SNHS

Elizabeth Amieva Castillo, NEHS, SNHS

Santiago Castro, SNHS

Anthony Chacon, NAHS

Hannah Cherry, NHS, NSSHS

Carleigh Clark, NSSHS

David Coll, NHS, NSSHS, NTHS

Nereida Collazo, NEHS, SNHS

Mika Conner, NTHS

Dimika Anthony-Conner, SNHS

Mckenzie Coogler, NEHS, NSSHS

Jenna Davis, NHS

Jaxon Day, NHS

Mathew DeHoyos, NHS

Bruce De La Garza, NHS, NEHS

Zitlally De La Luz, NHS, NEHS, NSSHS

Wyatt Delcambre, NEHS

Audrey Devereaux, SNHS

Kiersten Deville, NEHS, SNHS

Ashlyn Didway, NAHS, NEHS, SNHS

Salvador Dorado, NEHS

Manaswi Duddupudi, NEHS, SNHS

Rowan Durant, NAHS, SNHS

Oscar Estrada, NEHS, NTHS

Nicolas Flores, NHS, NAHS

Cheyenne Flowers, NSSHS, NTHS

Emma Franklin, NEHS, SNHS

Kayla Franks, NHS, NSSHS, NTHS

Nayeli Frias, NAHS

Mia Hernandez-Frias, NSSHS

Alejandra Garcia, NAHS

Natalie Garcia, NTHS

Becky Garcia, SNHS

Veronica Garcia, SNHS

Cathryn Garza, NEHS

Madison Garza, NHS, NSSHS, NTHS

Fernando Garza, SNHS, NTHS

Sarah Gifford, SNHS

Laney Glatfelter, NEHS, SNHS

Aide Gomez Sierra, NEHS

Jennifer Gonzalez, NSSHS

Itzel Gonzalez, SNHS

Kailee Green, SNHS

Hayden Griffith, SNHS

Avi Hernandez-Guerrero, SNHS

Savannah Hanson, NEHS, SNHS

Kyla Harvey, NAHS

Savannah Henscey, SNHS

America Hernandez, NSSHS

Katherine Herrarte, SNHS

Cristina Hilario-Trujillo, NEHS, SNHS

Zachary Hines, NEHS

Matthew Holliger, NHS, SNHS

Solinna Hong, NHS, NAHS, NEHS, SNHS

Faith Howard SNHS,

Jadyn Houston, NEHS,

Carson Horton, NHS

Cloey Hubert, SNHS

Kiera Hyatt, SNHS

Kaylee Ingerman, NEHS, SNHS

Mathew Jester, NEHS

Jacqueline Jimenez, NEHS

Jas Jimenez, SNHS

Xaris Jimenez, NHS, NEHS

Jada Jones, SNHS

Josiah Jones, SNHS

Nickolas Kopecky, NHS, NEHS, NSSHS, NTHS

Dawnielle Laurence, NAHS, SNHS

Lucas Laurence, NHS, NAHS

Sierra Linnenkohl, NEHS, SNHS

Mason Logan, SNHS

Peyton Lon, NHS, NEHS, SNHS

Clayton Lon, SNHS

Laura Lopez, NHS, NEHS, NTHS

Cynthia Lopez, NHS, NEHS, NSSHS

Isaac Loria, SNHS

Stacey Madrigal-Cardenas, NHS NSSHS, NTHS

Yvonne Maldonado, NHS, NEHS, NSSHS, SNHS

Audrey Martinez, NSSHS

Melanie Martinez, NHS

Yoselyn Mata, NEHS, SNHS

Sarai Matul, SNHS

Paige McDonald, NEHS, NSSHS, SNHS

Bentley Mcilwain, NHS

Maria Melendez, NEHS, NSSHS, SNHS, NTHS

Sean Melton, SNHS

Joceline Mendoza, NHS, NSSHS

Rylie Merryman, NAHS, NEHS, SNHS

Helen “Maggie” Miksch, NSSHS

Vinzent Miller, SNHS

Alyssa Moore, NHS, NEHS, NSSHS, SNHS

Peyton Moore, NEHS, SNHS

Daysi Morales, NEHS, NSSHS, SNHS

Leila Morales, NEHS

Marisol Lugo Moran, NHS, SNHS, NSSHS, NTHS

Destaney Moreno-Castanon, NEHS, SNHS

Shane Morgan, NHS

Dante Mouton, NHS

Jasmine Moya, NHS, NTHS

Arielle Murrary, NHS, NEHS

Azalynn Narvaez, NEHS, NSSHS

Isabella Narvaez, NHS, NSSHS, NTHS

Ismael Navarro, NHS

Grant Odom, NHS

Mia Olivares, SNHS

Maricruz Orozco, NHS, NSSHS

Yoselin Ortiz, NHS, NEHS, NSSHS

Ivana Palafox, NEHS, NTHS

Matthew Payne, NHS, SNHS

Ruben Peña, NHS, NEHS, NSSHS, NTHS

Alondra Penaloza, NSSHS

Jaqueline Penaloza, NTHS

Lauren Pepper, NTHS

Kayla Perez, NHS

Taylor Peterson, NEHS

Maiyah Phoummarath, NHS

Amy Pineda, NSSHS

Nathan Pitman, NHS, SNHS

Daniel Plascencia, NEHS, NSSHS

T’Leia Pleasant, SNHS

Emily Plummer, NEHS, SNHS

Nupur Purohit, NAHS, NSSHS

Logan Quillin, NEHS, SNHS

Evelyn Ramirez, NHS, SNHS

Jose Bonilla Ramos, NEHS

Alaina Reynolds, NEHS, SNHS

Joel Rivera, NEHS, NSSHS, NTHS

Evelyn Rodriguez, SNHS

James Romero, SNHS

Cameron Rouse, NHS, SNHS

Kylie Rouse, NAHS

Jireh Sagun, NSSHS

Joel Salazar, NHS, SNHS, NTHS

Jonathan Saldivar, NHS, NEHS, NSSHS

Mario Sanchez, NEHS

Omar Sanchez, NEHS

Zannie Sanchez, NSSHS

Alezzandra Sandoval, SNHS

Brittany Secundino, NEHS, SNHS

Erika Sexton, NEHS, SNHS

Joshua Spaller, NEHS, SNHS

Yareli Tapia, SNHS

Eriana Taylor, NHS, NEHS, NSSHS

Cadence Thomas, NEHS, SNHS

Peyton Trahan, NEHS, SNHS

Jasmine Trevino, NEHS, NSSHS, NTHS

Jayda Trevizo, NEHS, SNHS

Elizabeth Triplett, SNHS

Noelia Ugarte, NEHS, SNHS

Anthony Valdez, NHS, NAHS

Jesus Vazquez, SNHS

Nahomy Vazquez, SNHS

Arely Vazuez, NSSHS

Payton Veals, NHS, NEHS, SNHS

Natalia Vega, NHS, NSSHS, NTHS

Emily Villanueva, NEHS, SNHS

Karina Villarreal, SNHS

Kaley Walker, SNHS

Abigail Waller, NHS, NSSHS

Alana Ware, NHS, NEHS, NSSHS

Gracie Whitehead, NHS, NTHS

Conrad Whitten, SNHS

Eleanor Williams, SNHS

Berlin Wilson, NEHS, SNHS

Richard Wilson, SNHS

Trinity Winter, NAHS

Addison Wise, NEHS, SNHS

Natalie Zeno, NHS, NSSHS, NTHS

Catherine Zurcher, NEHS

Key: NHS = National Honor Society, NAHS = National Art Honor Society. SNHS = Science National Honor Society, Honor Society NEHS = National English Honor Society, NSSHS = National Social Studies Honor Society, NTHS = National Technical

Share this: Twitter

Facebook