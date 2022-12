Oscar “Osky” Diaz Maldonado, 38, of Dayton, Texas, passed away unexpectedly on Monday, Dec. 12, 2022 at his residence. He was born on Feb. 5, 1984, in Humacao, Puerto Rico, the son of Oscar Díaz Morales and Carmen Maldonado Alicea. Oscar graduated from the Ana Roque de Duprey High School, in Humacao, Puerto Rico. Oscar pursued many interests, some of which included spending time with his family and being a hairdresser. She loved music and found joy throughout the day in singing. Oscar was funny by nature; and could light up any room with his presence. He will be deeply missed and fondly remembered by all who knew and loved him. Oscar was preceded in death by his grandfather William Maldonado. He leaves behind to treasure his loving memory: parents Oscar and Carmen from Dayton; his daughter Isabella Díaz of Puerto Rico; his brother Brian Diaz and his wife Naiomi of Baytown; his sister Thaliany Díaz from Puerto Rico; his grandmothers Sara Morales and Rosa Alicea, both from Puerto Rico; her niece Kamila Diaz of Baytown; his nephew Nian Diaz of Baytown; and a host of other loving relatives and friends. Friends are invited to visit family from 3 p.m. Condolences and memories can be shared online at www.sterlingfuneralhome.com, starting at 5:00 p.m. at the funeral home. To send flowers to the family, please visit our floral store.

Oscar “Osky” Díaz Maldonado, de 38 años, de Dayton, Texas, falleció inesperadamente el lunes 12 de diciembre de 2022 en su residencia. Nació el 5 de febrero de 1984 en Humacao, Puerto Rico, hijo de Oscar Díaz Morales y Carmen Maldonado Alicea. Oscar se graduó de la Escuela Superior Ana Roque de Duprey, en Humacao, Puerto Rico.

Oscar persiguió muchos intereses, algunos de los cuales incluían pasar tiempo con su familia y ser peluquero. Le encantaba la música y encontraba alegría durante todo el día cantando. Oscar era divertido por naturaleza; y podía iluminar cualquier habitación con su presencia. Será profundamente extrañado y recordado con cariño por todos los que lo conocieron y lo amaron.

Oscar fue precedido en la muerte por su abuelo William Maldonado. Deja atrás para atesorar su amorosa memoria a sus padres Oscar y Carmen de Dayton; su hija Isabella Díaz de Puerto Rico; su hermano Brian Diaz y su esposa Naiomi de Baytown; su hermana Thaliany Díaz de Puerto Rico; sus abuelas Sara Morales y Rosa Alicea ambas de Puerto Rico; su sobrina Kamila Díaz de Baytown; su sobrino Nian Diaz de Baytown; y una multitud de otros parientes y amigos cariñosos.

Los amigos están invitados a visitar a la familia a partir de las 3 p. la funeraria

Las condolencias y los recuerdos se pueden compartir en línea en http://www.sterlingfuneralhome.com. La vida comenzará a las 5:00 p.m. en la funeraria.

