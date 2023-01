Liberty County marriage licenses for November and December 2022

The year 2022 ended with marriage for these following couples in Liberty County:

Rogelio Santiago Pecero and Sandra Torres Ibarra

Marcelo Carbajal Sanchez and Dora Antonia Hernandez

Joseph Alfred Burns and Denise Claudia Vandyke

Meagan Marie Strange and Shane Andrew Simpson

Hope Suzette Havard and Dustin Alden Drown

Mark Ellington and Penh Sin

Wesley Joseph Walker and Alexandria Paige Harrell

Carson Don Koen and Braegan Gabrielle Hamilton

Tavis Lane Cormier and Kalee Alynn Lawson

Caleb Austin McDaniel and Chelsea Maurine Tabers

William Alexander Platero and Amanda Marie Hunnicutt

Job Micah Dyson and Andreah Jasmyn Ramirez

Michael Bowen Whittington and Holly Frances Whittington

Bryan Curtis Ryan and Margo Blair Bishop

Hannah Nicole Anderson and Austin Edward Smith

Arlis O’Neal Gilkey and Kaliyah Breaun Lasha Ryans

Kathrine Belle McCarty and Herndon Alvis McConnell III

Jay Benjamin Pierce and Miranda Lynn Godkin

Kimberly Michelle Simmons and Randall Wayde George

Gerald Hernandez and Clarissa Leah Zavala-Moncivais

Kaiden Shane Martin and Meghan Maree Sue Holder

Brady Vaughan Foreman and Angela Elaine Ward

Timothy W Bradley and Becky Woods

Teresa Gail Hart and Jimmy Gerald Bowen Jr.

Eric Salvador Castellon and Kimberly Edith Garcia Rodriguez

Lusia Galvan and Alex Lopez

Marco Antonio Reyes Perez and Yazmin H Valdez Gutierrez

Pedro Gallegos-Ramirez and Laura Vazquez

Cristobal Medina and Brisa Yoseline Morin Rodriguez

Andres Chacon De Paz and Paulina Martinez Carrizosa

Carley Angel Fitzgerald and Kristian Brent Dunford

Nicholas Andrew Taylor and Isabella Rose Reid

Takatoshi Ishikawa and Lori Marie Lanier

Colton Wayne Felchak and Lauren Kayla Henson

Bozi Zhu and Ziuzhu Chen

Juan Angel Garza and Maria Abriz Reyes

Tiffany Justus Hall and William Edward Thornton Jr.

Valencia Mario Cuellar and Maria Del Carmen Monroy

Justin Keith West and Laura Michelle Conner

Gerardo Gonzalez Gonzalez and Aurora Elena Chavez

Alberto Ramirez Valdez and Maria Dolores Espino Martinez

Christine Elizabeth Knox and Amanda Renee Gilmore

Carlos Ramirez Ramos and Blanca Estela Fuentes Rivas

Jose Angel Prudencio and Ana Maria Hernandez Arias

Douglas Matthew Cahoe and Angela Barbell Hollingsworth

Jessica Ann Clow and Henry Lee Olson

Kennedy Diane Wilson and Austin Andrew Sandefer

Noe Gonzalez Sanchez and Leonila Garay Ramirez

Maciel Reyna Janeth Nieto and Luis Manuel Tapia Herrera

Javier Andres Chavez and Laura Alejandra Lopez Mata

Rosario Charles Maceo Tortorice Jr. and Rachael Gatenby

Shawn Taylor Faust and Kassidy Jean Burk

Savannah Charity Ardoin and Quinton Martice Chaney

Anson Cale Furman and Jeannette Elaine Crain

Kevin Alan Henderson and Kelcie Lee Lewis

Eric Lynn Walters and Danielle Renee Paul

Caylin Blair Hicks and Frank Edward Smesny

Lori Ann Boodell and Leslie Lee Miller Jr.

Brandon Wade Costello and Sara Ann Monticone

Maria Elsa Diaz Gutierrez and Miguel Angel Medina Pineda

Pedro Escobar and Maria Yesenia Ventura Hernandez

Jessica Taylor Holley and Whitley Shanqquel Benjamin

Calvin Edwin Hoeftmann and Reilly Frances Reeves

Ma Lupita Reyes and Tello Guale Manrriquez

David Deaquino and Jennyfer Ailed Trevino Santibanez

Mikenzie Leanne Yates and Blake Carter Smith

Kory Mason Psencik and Caitlin Lynn Bartlett

Troy Holbert Taylor and Edwin Colleen Shotwell

Logan Phillip Dominy and Jessica Kay Metts

Devin Edward Franklin and Chyanne Veleria Caldwell

Dean Tyler Rabb and Kimberly Michelle Ho

Russell Curtis Sanford and Brittaney Lovona Seldow

James Michael Jones and Amie Jolene Doak

Alexius Nikole Masters and Jeremy Ray Rogers

Kristie Kathleen Lehr and Traci Nicole Vanlandingham

Pedro Vicente Lopez and Enma Marleny Diaz Avila De Aguilar

Caleb Howard Murri Hair and Abbygail Foster Fermin

Trevor Lloyd Pierce and Rebekah Leann Hebert

Nickolaus Trammel Jones and Tahasha Monique Jenkins

James Matthew Gott and Maegan Renee Byers

Jose Eduardo Ramirez and Yadira Quezada Reynosa

Raul Vargas Marroquin and Ma De Los Angeles Olivares

Don Estes Bryant and Blanca Gallegos Gonzalez Xochitl

James David Dement and Jessica Joy Otts

Francisco Javier Heguia and Norma Maribel Cuevas

Alexis Flores and Phatima Grissel Torres Ocampo

Jeffrey Francis Kline and Marcela Leonor Arevalo Ortiz

Carlos Rodolfo Villatoro Vazquez and Yessica Alejandra Rivera Rodriguez

Efrain Pena Reyna and Glorena Reyes Alarcon

Angeles Alonso Hernandez and Gloria Lorenzo Huerta

Brandon Ray Hollie and Sadie Nicole Jacquez

Allen Jerome Devault and Tiffany Charlyn Hanks

Jeremias Benjamin Mendez and Madrigal Monica Martinez

Casey Allen Clement and Saige Makenzie Whitehead

Rafael Martinez Rodriguez and Jaci Glyn Presnull

Kristin Mischelle McFarland and John Charles Moroz Jr.

Dennis Dale Beasley and Melony Smith Hicks

Rudy Montelongo Sr. and Kathy Lee Zamora

Samuel George Dugan and Katelin Elisabeth Baker

Justin Aaron Kelm and Chyann Lee Smith

Dade Macloud Mitchell and Kaitlin Rae Vanpool

Bradley E. Belt and Kristopher Anthony Touchet

