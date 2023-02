Liberty County marriage licenses for January 2023

The Liberty County Clerk’s Office issued marriage licenses to the following couples during the month of January 2023:

Rodney Gene Collumn and Vickie Lynn Hardin

Justin Travis Bright and Bryn Juliann Lockhart

Marvin Omar Reyes Rivera and Guadalupe Isabel Perdomo Mercado

Chad Elliott Brannon and Kirstin Kaye Caughman

Jesus Mendoza and Mayra Salazar Camacho

Scott Edward Lewis and Kemberle Ann Kirkham-Arnold

Jorge Antonio Serrato Ojeda and Perla Gamez Gonzalez

Deborah Brooklyn Hicks and Kenneth Charles Porter

Olsin Migdoni Gutierrez Aleman and Iris Amparo Rivera Herrera

John Alexander Gomez and Ashley Marie Leal

Tyler Denard Franklin and Royalty Brenee Withers

Cole Breckenridge Arrendell and Ashlei Nicole Mahan

Samuel Orlando Lopez Pena and Laura Nicole Armstrong

Collin Lee Griffith and Haley Jo Sandifer

Molly Anne Shelton and Ethan Michael Robinson

Mason Paul Wunderlich and Cara Elizabeth Strickhausen

Dylan Wade Morgan and Alanna Ruth Lloyd

Colby Joseph Espree and Josee Elizabeth Burkett

Nettles, Glenis Donald Dee and Cecilia Ann Kinsey

Chris Lee Hoyt and Eloisa Maria McCorquodale

Michael Zane Hajdik and Robin James Nagle

James Michael Hugaboon and Derinda Cramer Frye

Cynthia Danielle Slovak and Gabriel Aguirre Ramirez

Jenny Verenice Limon and Julio Cesar Enriquez Pineda

Eduardo Alvarado and Alexis Garza

Jennifer Nicole Armel and Robert James Bechtel

Wesley Darrel Monett and Morgan Breanne Webb

Kevin Wayne Wicks II and Alicia Marie Melendez

Cody Brian Paige and Winter Gail Unerfusser

Cody Edward Breeland and Jessica Lorraine Anderson

Blanche Elnora Buchanan and Scott Lawrence Johnson

Francisco Chavira and Veronica Vazquez Roman Lya Zeltzin

Earnest Lytron Brooks and Kaila Renee Chavis

Elmer Omar Hernandez Santos and Maria Candelaria Villalobos Jurado

Carlos Alberto Garcia Arellano and Karolyna Marie Martinez

Juan Carlos Garcia Alvarez and Wendy Rosales Asis

Ezequiel Hernandez and Daniela Rodriguez

Janet Jimenez and Noe Luna Aguilera

Luis Gerardo Torres and Karime Ortega Armendariz

Tyler Kyle Barnhart and Erin Victoria Fregia

Thomas Alan Bates and Destiny Nicole Lee

Michael Ray Cude and Jaime Lynn Fregia

John Moomey and Mary Ann Tanton

Eric Joseph Cortez and Chelsey Juanita Lynn Smith

Joseph Leo McDaniel III and Brittany Nicole Kirkland

David Wade Fabela and Melissa Marie Smith

Marcos Barron and Maria Concepcion Garcia Gomez

Angela Jean Fredenburg and Randy Chapman

Shawn Patrick Gibson and Gail Brady Moncla

Florencio Linares Llamas and Serenil Mabeli Moreno

Antonio Torres Garcia and Marisol Vazquez Zapata

Isaac Joseph Hill and Rochell Terecita Fulford

Joshua Daniel Ray and Anette Serrano Martin

Randy James Jones and Marla Betzabel Salazar Sanchez

Antonio Gonzalez and Juanita Rodriguez Ramirez

Gustavo Adolfo Macias and Alba Trejo

Orville Douglas Propes and Christie Lynn Pechacek

Alejandro Rivas Alvarez and Alma Yaneth Zelaya Mejia

Jonathan Aguirre and Angelika Benita Salas

Victor Martinez Collazo and Susana Orduna

Derrick Thomas Dosser and Sarah Madlyn Davis

Jose Alfredo Hinojosa Ocampo and Ana Maricela Rodriguez

Elfego Guerrero Chavez and Mayra Miranda Alavez

Richard F. Butler Jr. and Samatha A. Dunn

Lavenda Kathleen Miller and Craig Arthur Parten

Cesar Ernesto Torres and Maria Rosalba Navas

