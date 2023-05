Turning tassels: Cleveland High School celebrates Class of 2023

Cleveland High School’s graduation ceremony on Friday, May 26, at the Bernard G. Johnson Coliseum on the Sam Houston State University campus in Huntsville, was a memorable occasion that showcased the hopes and dreams of young adults stepping into a new chapter of their lives.

Many of these graduates will continue their educational opportunities this fall when they begin attending colleges and universities, or go off to basic training in the U.S. military branches. All totaled, scholarships given to Cleveland High School graduates exceeded $4.054 million.

The valedictorian of the CHS Class of 2023 is Sofia Hernandez, who left an indelible impression on the audience with her speech that briefly mentioned the stigma that often arises around Cleveland High School, which has seen a shift in the demographics over the last two decades to majority Hispanic. She also spoke about her pride in being the daughter of a school teacher and a second-generation graduate of Cleveland High School.

Speaking in Spanish for the last sentence of her speech, she said, “To parents who are new to Cleveland, to families who are new to America, in honor of the Class of 2023, we thank you for sacrificing everything for the chance at a better life. All the love and support they show us and the many concepts we have to listen to come from a place of love.”

Cleveland High School graduates take selfies as they wait for their names to be called to walk across the stage and receive their diplomas.

Jorge Santana is greeted by Dr. Bartholomew Miller, principal of Cleveland High School. Cleveland High School graduates stand to cheer for one of their own, Jorge Santana, as he walks across the stage at graduation.

Salutatorian Fidel Castillo III and Historian Ingrid Velazquez also made speeches during the ceremony.

Graduates in the Cleveland High School Class of 2023 are listed below in alphabetical order:

A-C

Syomara Abundis, Hector Joel Aburto Vargas, Melisa Aceves Torres, Rafael Aguilar, Yesli Jamileth Aguilar, Esteban Aguilera Mora, Medardo Eli Aguiriano Pena, Yahir Alanis, Jason Alcaide, Brandon Manuel Alfaro, Vanessa Lauren Alva, Evelyn Misai Alvarado, Jocelyn Alvarado, Saraih Asbeth Alvarado, Xochilt Rubi Alvarado, Angelica Esther Alvarado Bolanos, Dary Gabriel Alvarenga, Stephanie Natali Alvarez, Alexander Angeles, Jonathan Angeles, Jennifer Maribel Argueta, Jenifer Ann Arnold, Susan Lynn Arnold, Nicholas Sylviano Arredondo, Ary Shantell Avila, Naydeli Soar Bacca Dominquez, Emanuel Badillo, Noemi Balbuena, Diego Balderas, Ambry Marie Banda, Briseida Michelle Barco, Emeli Gizelle Barragan, Angel Gabriel Barrera Lopez, Ethan Xavier Barron, Kaylee Nicole Barron, Maria Belen Barron, Jose Luis Barron Molina, Mario Barroso Jr., Jaquelyn Bautista Celis, Bradley Trevon Baylock, Ayden Reilly Becker, Kevin Alexander Benavides Palacios, Melissa Gitzel Benitez, Timothy Wayne Biagas, Elizabeth Bolanos, Elmer Natanel Bonilla, Yony Alberto Bonilla, Ricky Ray Botello, James Anthony Bowersox, Daevion Ramone Bradford, Israel Briones, Genesis Gabriela Brizula-Caballero, Demetrius Alexander Brooks Jr., Jasmine Lashae Brooks, Valerie Abeni Shanae Brown, Trinity Lea Buerger, Rolando Bustos, Elizabeth Caballero, Kevin Cabrera, Dulce Lizeth Cabrera Mejia, Martin Calderon Jr., Alfonso Camacho, Sarai Campos Alfaro, Tylia Shambree Cannon, Tyric Aamaray Cannon, Fernando De Jesus Cano Carrasco, Magda Guadalupe Carbajal, Michelle Carballo, Alex Jovani Carrasco Martinez, Robert Carlos Carrizales Gaytan, Mireya Castaneda, Jaqueline Castellanos, Angel Alfredo Castillo Jr., Fidel Castillo III, Vielka Elizabeth Castillo, Adarely Castillo Eutiquio, Oswaldo Jose Castro, Rafael Castro Jr., Jocelyn Rose Catalan, Frida Solorzano Ceja, Andrea Nataly Centeno, Luis Yoandell Cepeda Cruz, America Itzel Cerda Hernandez, Yahir Eduardo Cervantes, Roselin Chavez, Edwin Dagoberto Chavez Penado, Francisco Alexander Chavez Penado, Francisco Gerardo Chavira Colchado, Serenity Clarianni Christian, Ciraje Adam Cishahayo, Hannah Leigh Clark, Kamdyn Janae Clark, Steven Orlando Colato, Oscar Xavier Colchado, Savannah Destiny Collins-Martin, Katerine Marie Colmenares, Victor Eberardo Compean Jr., Reynita Guadalupe Cruz, Jazmin Cruz Arroyo, Diego Andres Cubillan Landino

D-G

Kimberly Michelle Daily, Adom Lee Davis, Jorge Elib De La Rosa Hernandez, David Delgado, Giovanni Delgado, Luiz Angel Diaz, Samuel Diaz, Fanny Yuliani Diaz Vasquez, Kayden Luke Dreyer-Kirby, Kristen Linett Driver, Alexys Violeta Echegoyen, Diego Alexi Escobar, Uriel Escobar, Irene Janeth Esperanza, Lindsay Gabriela Espino, Carlos Ramiro Espinoza, Christian Gerardo Estrada, Joseph Steven Estrada, Monserrat Estrada, Dayleen Estrada-Cobos, Venadasia Carmela Fante-Martinez, Logan Tanner Faust, Keldee Jo Feinauer, Yahir Fernandez, Jonny Alexander Fernandez Dubon, Jose Wilson Ferrera Aguilar, Britanny Nicole Ferrufino Avendano, Milka Isabela Figueroa, Nohemi Yuriko Figueroa, Karen Daniela Fitz, Alexa Iveth Flores, Aurora Rose Flores, Jennifer Flores, Oscar Rene Flores, Sheccid Aranette Flores, Fernando Flores Morales, Martin Junior Franco Vasquez, David Gallardo, Jesus Gallardo, Everardo Galvan, Nathalie Aileen Galvan, Isaac Raul Garcia, Juana Garcia, Melanie Gabriela Garcia, Miguel Angel Garcia, Valerie Garcia, Yocelin Suzette Garcia, Kimberly Itsel Garcia Cobarrubias, Israel Garcia Ortiz, Hasly Aracely Garcia Vasquez, Aleshia Jean Geist-McDuffie, Kimberly Anahi Gomez, Melissa Gomez, Miguel Antonio Gomez Adame, Heidy Gomez Mejia, Edmundo Gomez Varela, Adriana Janet Gonzalez, Andy Joel Gonzalez, Ashly Anette Gonzalez, Daisy Gonzalez, Estefanie Gonzalez, Fatima Gonzalez, Hector Adrian Gonzalez, Isabella Gonzalez, Jazmin Gonzalez, Ammy Jetzibeth Gonzalez Ayala, Ashley Michelle Gonzalez Hernandez, Rocio Eugenia Gonzalez Quinonez, Luis Angel Gonzalez Rojo, Angela Milagros Granados, Miguel Angel Grimaldo, Ashly Guissell Guardado Nunez, Savanna Rain Guerra, Joseph Abraham Guerra Estrada, Felix Guerrero Jr., Oscar Guerrero, Miguel Angel Guevara, Angel Gutierrez, Dinora Gutierrez Garcia, Edna Nayely Guzman-Hernandez, Peyton Michele Gwinner

H-M

Ashley Briaunna Haney, Mariah Faith Harrison, Debonaire Wayman Henderson, Adan Elian Hernandez, Alejandra Hernandez, Alexa Nallely Hernandez, Bryan Stewart Hernandez, Jenny Carolina Hernandez, Jeronimo Hernandez Jr., Quisi Gidalti Hernandez, Roxanna Hernandez, Sofia Del Carmen Hernandez, Alex Chipman Hernandez Landero, Gil Alex Hernandez Munoz, Jensen Omar Hernandez Rodriguez, Antonina Guadalupe Hernandez-Torres, Briza Zobietzka Hernandez-Cortez, Lizbeth Judith Herrera, Ximena Herrera, Juana Maria Herrera Antunez, Andres Cesar Hinojosa, Kimberly Huerta, Ledereka Rena Humphrey, Hailey Michelle Hurtado, Sherlyn Daisy Ibarra, Leslie Ipina, Carlos Emerson Iraheta Parada, Tylor Gene Isaacks, Adrian Islas, Carolynne Michell Jaramillo, Evelyn Yamileth Jimenez, Yaritza Nicol Jimenez Alvarado, Dennis Eduardo Jimenez Portillo, Alex Adrian Lara, Ivan Lara, Jose Fernando Lara, Cameron James Lawrence, Cindy Nicole Leal Perales, Aliyana Racqual Lee, Brooklyn Nicole Lee, Alexander Christofer Leija, Sheila Leon Mesa, Kendrae Koal Lewis, Ismael Lira, Jennifer Lira Lazaro, Tyler James Lloyd, Tanjem Khanum Lobna, Julissa Loeza, Bryan Lopez, Diana Monzerrate Lopez, Diane Ashley Lopez, Mariana Lopez, Miriam Abigail Lopez, Robert Lopez Jr., Jose Antonio Lopez Navarro, Elizabeth Lopez-Fonseca, Joe David Lozano, Sara Gabriela Lozano, Jose Armando Lucas, Oliver Junior Luevas, Darren Dean Maass, Tanya Jessenia Machuca, Monica Madrigal Mendez, Lizbeth Aracely Maldonado, Malachi Neal Maldonado, Natalie Maldonado, Yocelyn Anabel Maldonado, Jerry Antonio Marquez, Valeria Alexa Marroquin Lopez, Vivian Marrufo, Jameer Amare Martin, Marissa Leanne Martin, Matthew David Martin, Abigail Marie Martinez, Coraima Alejandra Martinez, Diego Armando Martinez, Erik Martinez Jr., Halin Llajair Martinez, Josue Natanael Martinez, Juan Carlos Martinez Jr., Luis Fernando Martinez, Mariela Martinez, Melissa Martinez, Ulises Martinez, Daniela Martinez Padron, Francisco Javier Martinez Pena, Raul Dejesus Mascorro, Juan Carlos Mateos, Steven Alexander Mayorga Baires, Cayden Alexander McCloy, Carolina Medina, Daniel Medina, Gilberto Medina, Jose De Jesus Medina, Jonathan Eduardo Medina Ramos, Angel Medrano Jr., Janiel Eriel Melendez Amador, Abraham Elias Mendez, Cassidy Yvette Mendez, Jose Eduardo Mendez Mancilla, Juan Daniel Mendoza, David Alejandro Mendoza Carranza Jr., Yuridia Lucia Mendoza Romero, Marco Antonio Meraz Jr., Jan Carlo Miranda, Nancy Miranda, Nicole Patricia Mireles, Cristian Alexsander Molina, Nicole Molina, Sophia Molina, Ingrid Monsalvo, Ariz Alexis Montalban Benavides, Alejandra Montalvo, Kathryn Leigh Moore, Christopher Morton, Jorge Alberto Morton, Adamaris Mota, Ashlee Elizabeth Moulder, Sarai Mujica, Perla Ruby Muniz, David Salvador Munoz, Emanuel Munoz, Pedro Gael Munoz

N-R

Romey Narajo, Melindy Brieanne Niemtschk, Maicon Nieves, Valeria Ocampo, Victoria Ocampo, Edwin Eduardo Ochoa, Jesus Emanuel Ojeda, Heritage Oluwadamilola Olubunmi, Cristina Alicia Ordaz, Yeferly Lizeth Orozco-Fuentes, Jorge Israel Orta, Jesus Guillermo Ortega Alvarez, Ashley Guadalupe Ortiz, Joshua Ortiz, Janeth Ortuno, Osbaldo Justino Osejo, Solomon Denoris Owens, Arely Ozorio, Cindy Ozorio, Lorena Ozornio, Marizleisy Pablo-Santana, Cesar Augustin Pacheco, Meliza Pacheco, Dany Adalid Padilla, Karime Arlene Palacios, Helen De La Caridad Palmer Molerio, Jose Enrique Parada Hernandez, Joaquin Alexandro Paredes, Evelyn Parra, Leonardo Alexander Paz, Drake Lee Peacock, Jennifer Alondra Pecina, Natalia Cleotilde Pena, Jorge Fabian Pena Barcena, Eva Morelia Penaloza, Yair Penaloza Hernandez, Brayan Alexander Penate, Nicole Peralta, Vicente Perez, I’Drelyn Vonye Perkins, Gabriel Leslie Emmanuel Perry, Jonathan Jessie Pinacho, Edilson Alonzo Puac, Fernando Zaid Quinones, Samuel Elijah Quintero, Brayan Roberto Quiroz, Alin Ramirez, Ana Julia Ramirez, Carla Araceli Ramirez, Carolina Ramirez, Christopher Alexandro Ramirez, Edgar Jovani Ramirez, Kevin Ramirez, Yexela Beatriz Ramirez Escobar, Dusty Jonathan Ramirez Martinez, Daisy Ann Ramos, Stephanie Ramos, Oscar Alejandro Ramos Guerra, Hernan Alberto Ramos Huerta, Eimy Daniela Ramos Martinez, Kevin Alejandro Recinos, Tyler Ray Reff, Alejandro Jose Reyes Amaya, Angel Alexis Reyes Penaloza, Ashley Rios, Jonathan Rios Arana, Juan Carlos Rios Herrera, Roberto Carlos Rivas, Carmen Adela Rivera, Juan Manuel Rivera Jr., Jose Domingo Rizo Barron, Alexndrea Leeann Roberson, Elder Javier Robles Diaz, Andrea De Jesus Rocha, Guadalupe Lizet Rocha, Hannah Marie Roddey, Adamari Lizbeth Rodriguez, Ashley Elizebeth Rodriguez, Eduardo Rodriguez, Juan Manuel Rodriguez, Mario Alberto Rodriguez, Nicole Rodriguez, Shaila Seani Rodriguez, Dayla Mishell Rodriguez Diaz, Areli De Jesus Rodriguez Guerra, Thifanny Nicol Rodriguez Pena, Danna Paola Rodriguez Rodriguez, Angel Said Rojas Hernandez, Wendy Rojas Ibarra, Josuelyn Roman, Lizbeth Romero, Tito Adrian Romero, Jaqueline Espinoza Romo, Jasmine Guadalupe Romo, Martin Obed Roque-Gonzalez, Robinson Rosas, Karla Rosas Romero, Gabriel Alejandro Ruiz, Mariana Ruiz, Yahaira Madysen Ruiz

S-Z

Alejandra Salay, Jaqueline Salazar, Luis Adair Salazar, Yobany Saldana, Ivan Alejandro Saldivar, Matthew Ismael Salinas, Ahilton Antonio Salinas Calix, David Salvador, Aleida Sanchez, Daniel Sanchez, Leonel Sanchez, Vincent Troy Sanchez, Deyli Yahir Sanchez Alvarenga, Evelin Jocelin Sanchez Fernando, Sarai Eliza Sanchez Quintero, Jonathan Santana, Jorge Santana, Ean Lee Santos, Bryan Omar Segovia, Yajaira Serrano Pizano, Jorge Antonio Serrato Jr., Sergio Serrato, Paige Morrissa Sharp, Candace Larie Shifflet, Carolina Sifuentes, Katherine Stephanie Sigaran Morales, Selena Isabel Silva, Cameron Trae Silvas, Avery Jacob Sims, Alicia Rubi Solorzano Nunez, Diane Soria, Bernardo Adolfo Soto, Israel Isahi Soto, Brian Armando Soza, Caleb Zachary Spencer, Tyler Brandon Spencer, Cynthia Ann Stephens, Melissa Gayle Stevens, Brianna Michelle Stutts, Demarion Marquez Swift, Bianca Janett Tapia Ortega, Erik Daniel Tavares, Briahnna Demetriuse Taylor, Francisco Javier Tejeda-Villareal, Kiersten Lynn Thomas, Anahi Alejandra Tobon, Andres Toledo, Carolina Rose Monique Torres, Fabian Torres, Julian Eduardo Torres, Jesus Ruben Torres Hernandez, Jose Angel Torres Valezquez, Daniel Asael Tovar, David Oliver Tranquilino, Jazmin Lily Alexandria Trejo, Jordan Trevino-Rivera, Pedro Trujillo, Valeria Turrubiates, Wyatt Jourdian Tyler, Gerson Eduardo Ulloa Guerra, Breysy Carolina Ureta Robles, Edgardo Leonel Valdez Castro, Brandon Valdez Rangel, Shaila Gabriela Valladares Mata, Leslie Michelle Vargas, Emily Vasquez, Antony Estuardo Vasquez Miranda, Ricardo Efrain Vasquez Ramirez, Francisco Javier Vazquez, Melissa Vazquez, Nataly Yazmin Vazquez, Kazandra Azeneth Vega, Marco Antonio Vega, Fernando Arlando Velardez Jr., Ingrid Seyin Velazquez, Melanie Zuley Venegas, Xavier Markel Venegas, Rosalio Venegas Madera Jr., Franklin Josue Ventura, Manuel Enrique Viamontes Wilson, Elizabeth Martinez Viera, Nathaniel Isaac Villa-Cosby, Justin A Villafana, Jeyson Josue Villalobos Pineda, Jesus Fernando Villarreal III, Marena Jolete Villarreal Diaz, Hugo Alberto Villeda, Gustavo Eduardo Villeda Rodriguez, Amiyah Sonae Vonner, Noah Anthony Walden, Gina Chari Whitehead, Kennedy Fitzgerald Willard, Jo’Ale Darnell Worthy, Samuel Gustavo Xiquita Monroy, Kimberi Xochicale Ramos, Gabriel Yac, Andrea Yanez, Kevin Zamarron, Josue Zamora, Vannessa Alexandra Zamora, Gissel Galilea Zarco Montejano, Jennifer Lizeth Zelaya Sanabria and Victor Josue Zuniga.

Cleveland High School graduates rise to sing the school alma mater at the close of graduation on Friday, May 26. Cadets in the Cleveland High School Air Force Junior ROTC color guard present the U.S. and Texas flags at the start of the graduation ceremony on Friday, May 26. Melanie Garcia and Kendrae Lewis led the pledges to the U.S. and Texas flags during graduation on Friday, May 26. Ingrid Velazquez delivers the Historian address during Cleveland High School's graduation ceremony on Friday, May 26. Fidel Castillo III gives his salutatorian address during the Cleveland High School graduation ceremony on Friday, May 26. Sofia Hernandez gives the valedictorian's address during Cleveland High School's graduation ceremony on Friday, May 26. Cleveland ISD Superintendent Stephen McCanless congratulates salutatorian Fidel Castillo III during Cleveland High School's graduation ceremony on Friday, May 26.

