Ana Teresa Contel – Martínez, 67, of Cleveland, Texas passed away on Friday, December 4, 2020. She was born on Saturday, February 7, 1953 in Monterey Neuvo León, Mexico to Carlos Contel and Ana Teresa Cortez Contel, both of whom have preceded her in the death. Ana was also preceded in death by her son, Ramón Antonio Martínez, brother, Enrique Contel, sister, Elisa Contel. To cherish her memory are her loving husband of 35 years, Ramón Martínez; children, Carlos Arco and wife Soraya Rodríguez, Christopher Deossio, Karla Alejandra Martínez and husband Edgar Dominguez, Marbella Martinez and husband Carlos Gallegos; sisters, Alejandra Contel, Veronica Contel, Claudia Contel; grandchildren, Alan, Juan Moneno, Santiago, Anthony, Nicolas; along with many other loving family members and cherished friends. Ana’s wake will be held at Neal Funeral Home on December 12, 2020 at 5:00 p.m. at 9:00 p.m. Funeral services for Ana will be held at Neal Funeral Home on Sunday, December 13, 2020 at Neal Funeral Home at 2:00 pm. All services were handled under the trustworthy care of Neal Funeral Home. To send flowers to the family or plant a tree in memory of Ana Teresa Contel – Martinez, please visit our floral store.

Ana Teresa Contel – Martínez, 67, de Cleveland, Texas falleció el viernes 4 de diciembre de 2020. Nació el sábado 7 de febrero de 1953 en Monterey Neuvo León, México de Carlos Contel y Ana Teresa Cortez Contel, ambos la han precedido en la muerte. Ana también fue precedida en la muerte por su hijo, Ramón Antonio Martínez, hermano, Enrique Contel, hermana, Elisa Contel. Para apreciar su memoria están su amado esposo durante 35 años, Ramón Martínez; hijos, Carlos Arco y esposa Soraya Rodríguez, Christopher Deossio, Karla Alejandra Martínez y esposo Edgar Dominguez, Marbella Martinez y esposo Carlos Gallegos; hermanas, Alejandra Contel, Veronica Contel, Claudia Contel; nietos, Alan, Juan Moneno, Santiago, Anthony, Nicolas; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. El velorio de Ana se llevará a cabo en Neal Funeral Home el 12 de diciembre de 2020 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Los servicios funerarios para Ana se llevarán a cabo en Neal Funeral Home el domingo 13 de diciembre de 2020 en Neal Funeral Home a las 2:00 pm.

Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado confiable de Neal Funeral Home.

