Rosalio Venegas, 53, of Cleveland, Texas, passed away on Tuesday, December 8, 2020. She was born on Thursday, October 12, 1967 in Pajaritos De La Cierra, Zacatecas de Jesús Venegas and Juana (De La Trinidad) Venegas, both of whom they preceded in death. To appreciate his memory is his beloved wife Carmen Venegas; children, Elisa Venegas, Pedro Venegas, Rosa Venegas, David Venegas, Mayra Venegas, Rosalio Venegas, Jr .; brothers, Urbano García, Cirilo Venegas, Anastacio Venegas, Alfonso Venegas; sisters, Delfina Venegas, María Concepción Venegas, Victoria Venegas, María de Jesús Venegas, Nicolasa Venegas, Juana Venegas, Cecilia Venegas; grandchildren, Brianna, Claudia, Sergio Jr., Presley, Kayla, Lexani, Andrew, Damian, Alexa Alejandra; along with many other loving family members and cherished friends. Rosalio’s viewing will be held at Neal Funeral Home on December 18, 2020 from 6:00 pm to 9:00 pm. Funeral services will be held at Neal Funeral Home on Saturday, December 19, 2020 at Neal Funeral Home at 2:00 pm. Rosalio’s funeral will follow immediately at the Cleveland Memorial Cemetery. All services were handled under the trustworthy care of Neal Funeral Home. To send flowers to the family or plant a tree in memory of Rosalio Venegas, please visit our floral store.

Rosalio Venegas, 53, de Cleveland, Texas, falleció el martes 8 de diciembre de 2020. Nació el jueves 12 de octubre de 1967 en Pajaritos De La Cierra, Zacatecas de Jesús Venegas y Juana (De La Trinidad) Venegas, ambos de que le precedieron en la muerte. Para apreciar su memoria está su amada esposa Carmen Venegas; hijos, Elisa Venegas, Pedro Venegas, Rosa Venegas, David Venegas, Mayra Venegas, Rosalio Venegas, Jr.; hermanos, Urbano García, Cirilo Venegas, Anastacio Venegas, Alfonso Venegas; hermanas, Delfina Venegas, María Concepción Venegas, Victoria Venegas, María de Jesús Venegas, Nicolasa Venegas, Juana Venegas, Cecilia Venegas; nietos, Brianna, Claudia, Sergio Jr., Presley, Kayla, Lexani, Andrew, Damian, Alexa Alejandra; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. El velorio de Rosalio se llevará a cabo en Neal Funeral Home el 18 de diciembre de 2020 de 6:00 pm a 9:00 pm. Los servicios funerarios se llevarán a cabo en Neal Funeral Home el sábado 19 de diciembre de 2020 en Neal Funeral Home a las 2:00 pm. El sepelio de Rosalio seguirá inmediatamente en el Cementerio Conmemorativo de Cleveland.

Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado confiable de Neal Funeral Home.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Rosalio Venegas, please visit our floral store.

Share this: Twitter

Facebook