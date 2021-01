María Luisa Martínez Saucedo, 71, from Cleveland, Texas, passed away on Tuesday, January 5, 2021. She was born on Wednesday, April 27, 1949 in Río Bravo, Mexico to Félix Martínez Montes and Hipólita Ávila Martínez, who have preceded her in death. . María was also preceded in death by her brother, Víctor Manuel Martínez Ávila. To appreciate her memory is her beloved husband José Saucedo; children, José Luis Saucedo, Jr., Eunice Herrera and husband Ricardo, Jesús Saucedo and wife Jessica, Elías Saucedo and wife Cinthia; three brothers, Félix Rubén Martínez, Roberto Martínez, Julián Martínez; nine sisters, Gloria Maldonado, María Guadalupe Llamas, María Elena Charles, Rosaelia Muñoz, María de los Ángeles Ibarra, Evangelina Gonsalez, Blanca G. Martínez, María de Jesús Gallardo, Sanjuanita Ortega; grandchildren, Enoc Herrera, Joel Herrera, Nathan Hererra, Matthew Herrera, Camila Saucedo, Grabiella Saucedo; along with many other loving family members and cherished friends. Maria’s wake will be held at Neal Funeral Home on January 11, 2021 from 5:00 pm to 9:00 pm. Funeral services for Maria will be held at Neal Funeral Home on Tuesday, January 12, 2021 at Neal Funeral Home at 12:00 pm. Maria’s funeral will continue at Brookside Memorial Park at 2:30 pm. All services were handled under the trustworthy care of Neal Funeral Home. To send flowers to the family or plant a tree in memory of Maria Luisa Martinez Saucedo, please visit our floral store.

María Luisa Martínez Saucedo, 71, de Cleveland, Texas, falleció el martes 5 de enero de 2021. Nació el miércoles 27 de abril de 1949 en Río Bravo, México de Félix Martínez Montes e Hipólita Ávila Martínez, quienes han precedido ella en la muerte. María también fue precedida en la muerte por su hermano, Víctor Manuel Martínez Ávila. Para apreciar su memoria está su amado esposo José Saucedo; hijos, José Luis Saucedo, Jr., Eunice Herrera y esposo Ricardo, Jesús Saucedo y esposa Jessica, Elías Saucedo y esposa Cinthia; tres hermanos, Félix Rubén Martínez, Roberto Martínez, Julián Martínez; nueve hermanas, Gloria Maldonado, María Guadalupe Llamas, María Elena Charles, Rosaelia Muñoz, María de los Ángeles Ibarra, Evangelina Gonsalez, Blanca G. Martínez, María de Jesús Gallardo, Sanjuanita Ortega; nietos, Enoc Herrera, Joel Herrera, Nathan Hererra, Matthew Herrera, Camila Saucedo, Grabiella Saucedo; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. El velorio de María se llevará a cabo en Neal Funeral Home el 11 de enero de 2021 de 5:00 pm a 9:00 pm. Los servicios funerarios para María se llevarán a cabo en Neal Funeral Home el martes 12 de enero de 2021 en Neal Funeral Home a las 12:00 pm. El sepelio de María seguirá en Brookside Memorial Park a las 2:30 pm.



Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado confiable de Neal Funeral Home.

