Rolando Espinoza Lazo, 36, of Orlando, Florida, passed away on Tuesday, February 2, 2021. He was born on Friday, August 10, 1984 in Houston, Texas. Rolando was preceded in death by his mother, Arcelia Hernández Espinosa. To cherish her memory is her beloved father Renee Lazo; brothers, Edwardo Espinosa, Fransico Espinosa, Ricardo Espinosa, Oscar Hernandez, Eric Hernandez, Geraldo Hernandez; sisters, Mellisa Hernandez, Miriam Hernandez, Karina Hernandez; uncle, Santos Faz Espinosa; along with many other loving family members and cherished friends. Rolando’s funeral will be held at Neal Funeral Home on February 11, 2021 from 5:00 pm to 9:00 pm. All services were handled under the reliable care of Neal Funeral Home.

Rolando Espinoza Lazo, 36, de Orlando, Florida, falleció el martes 2 de febrero de 2021. Nació el viernes 10 de agosto de 1984 en Houston, Texas. A Rolando le precedió en la muerte su madre, Arcelia Hernández Espinosa. Para apreciar su memoria está su amado padre Renee Lazo; hermanos, Edwardo Espinosa, Fransico Espinosa, Ricardo Espinosa, Oscar Hernandez, Eric Hernandez, Geraldo Hernandez; hermanas, Mellisa Hernandez, Miriam Hernandez, Karina Hernandez; tío, Santos Faz Espinosa; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. El velorio de Rolando se llevará a cabo en Neal Funeral Home el 11 de febrero de 2021 de 5:00 pm a 9:00 pm. Todos los servicios se manejaron bajo el cuidado confiable de Neal Funeral Home.



To send flowers to the family or plant a tree in memory of Rolando “Huevito” Espinosa Lazo, please visit our floral store.

