Maria del Rosario Gaytan Quintero, 56, was called to the presence of God on Monday, June 21, 2021. She was born on Saturday, September 19, 1964 in Nueveo Laredo, Mexico.

Maria was preceded in death by her father, Agustín Gaytan, brothers, Juan and Eusebio Gaytan. To cherish her memory is her loving husband of 24 years, Hipólito Aguilar; mother, Juana Quintero Gaytan; children, Verónica J. Aguilar, Adrián H. Aguilar, Guadalupe Aguilar; the brothers Arturo Gaytán, Agustín Gaytán, Gabriel Gaytán; sisters Guadalupe Gaytán, Beatriz Gaytán, María Elena Gaytán; his grandson, Mauricio Romo Aguilar; together with precious family and friends.

Maria’s wake will be held at Neal Funeral Home on Friday, June 25, 2021 from 6:00 pm to 9:00 pm. Funeral services for Maria will be held at Neal Funeral Home on Saturday June 26, 2021 at 3:00 pm. Maria’s burial will follow immediately at the Cleveland Memorial Cemetery. All services were handled under the trustworthy care of Neal Funeral Home.



Maria del Rosario Gaytan Quintero de 56 años fue llamada a la presencia de Dios el Lunes 21 de Junio de 2021. Nació el Sábado 19 de Septiembre de 1964 en Nueveo Laredo, México.

María fue precedida en la muerte por su padre, Agustín Gaytan, hermanos, Juan y Eusebio Gaytan. Para apreciar su memoria está su amado esposo de 24 años, Hipólito Aguilar; madre, Juana Quintero Gaytan; hijos, Verónica J. Aguilar, Adrián H. Aguilar, Guadalupe Aguilar; los hermanos Arturo Gaytán, Agustín Gaytán, Gabriel Gaytán; hermanas Guadalupe Gaytán, Beatriz Gaytán, María Elena Gaytán; su nieto, Mauricio Romo Aguilar; junto con familiares y amigos preciados.

El velorio de María se llevará a cabo en Neal Funeral Home el viernes 25 de Junio de 2021 de 6:00 pm a 9:00 pm. Los servicios funerarios para María se llevarán a cabo en Neal Funeral Home el Sábado 26 de Junio de 2021 a las 3:00 pm. El sepelio de María seguirá inmediatamente en el Cementerio Conmemorativo de Cleveland.

Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado confiable de Neal Funeral Home.

