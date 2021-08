Conception Mendoza, 49 of Dayton, Texas, passed away unexpectedly on Thursday, August 5, 2021 in Edinburg, Texas. Conception was born on December 8, 1971 in Queretaro, Mexico to parents Leopoldo Mendoza and Maria Del Carmen Mendoza.

Conception owned and operated Mendoza’s Concrete in Dayton. He was always working and took great pride in providing for his family. He was a wonderful provider and would give anyone the shirt off his back. Conception loved working on cars especially his blue truck. He loved watching soccer especially his favorite team America . He was a wonderful person with a big heart and he will forever be missed by all who knew and loved him.

Conception was preceded in death by his father Guillermo Suarez; maternal grandfather Antonio Rubio; and paternal grandmother Juana Mendoza Suarez. He leaves behind to cherish his memory his parents Leopoldo and Maria Del Carmen Mendoza; his wife and best friend of thirty-two years Maria Inez Mendoza; son Angel Javier Mendoza, daughter Angie Mendoza; daughter; Christina Whatley; brother Jose Mendoza and wife Mari; brother Jaime Mendoza; brother Jorge Mendoza and wife Karina; sister Sandra Garcia and husband Sandro; sister Maritza Rodriguez and husband Eduardo; sister Juana Hernandez and husband Hipolito; sister Griselda Watts and husband Joshua Watts; sister Edith Gonzalez and husband Jose. In addition, he leaves behind numerous nieces and nephews and other loving family members and friends.

Friends are invited to visit with the family 4-8 PM on Wednesday, August 11, 2021 in the chapel at Allison Funeral Service. Rosary will begin at 7 PM. Funeral Mass will be held, Thursday, August 12, 2021 at Immaculate Conception Catholic Church in Liberty. Burial and committal will immediately follow at Liberty Catholic Cemetery.

Conception Mendoza, de 49 años de Dayton, Texas, falleció inesperadamente el jueves 5 de agosto de 2021 en Edinburg, Texas. Conception nació el 8 de diciembre de 1971 en Querétaro, México de padres Leopoldo Mendoza y Maria Del Carmen Mendoza.

Conception residia y operaba Mendoza’s Concrete en Dayton. Siempre estaba trabajando y se enorgullecía de mantener a su familia. Era un proveedor maravilloso y le daría a cualquiera la camiseta de su espalda. A Conception le encantaba trabajar en automóviles, especialmente en su camioneta azul. Le encantaba ver fútbol, ​​especialmente a su equipo favorito America. Era una persona maravillosa con un gran corazón y todos los que lo conocieron y amaron lo extrañarán por siempre.

La concepción fue precedida en muerte por su abuelo materno Antonio Rubio; y la abuela paterna Juana Mendoza Suárez abuelo paterno Guillermo Suarez. Deja para cuidar su recuerdo a sus padres Leopoldo y María Del Carmen Mendoza; su esposa y mejor amiga de treinta y dos años María Inez Mendoza; su hijo Angel Javier Mendoza, su hija Angie Mendoza; hija; Christina Whatley; hermano José Mendoza y esposa Mari; hermano Jaime Mendoza; hermano Jorge Mendoza y esposa Karina; hermana Sandra García y esposo Sandro; hermana Maritza Rodríguez y esposo Eduardo; hermana Juana Hernández y su esposo Hipólito; hermana Griselda Watts y su esposo Joshua Watts; hermana Edith González y esposo José. Además, deja a numerosas sobrinas y sobrinos y otros familiares y amigos qu lo quieren mucho.

Los amigos están invitados a visitar a la familia de 4 a 8 pm el miércoles 11 de agosto de 2021 en la capilla de Allison Funeral Service. El rosario comenzará a las 7 PM. La misa fúnebre se llevará a cabo el jueves 12 de agosto de 2021 en la iglesia católica Immaculate Conception en Liberty. El entierro y el internamiento seguirán inmediatamente en el cementerio católico de Liberty.

Share this: Twitter

Facebook