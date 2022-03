Liberty County marriage licenses for January 2022

The following people were issued marriage licenses during the month of January 2022:

Kenneth Williams Jr. and Sally Claudette Hawkins

Ronald Gene Kubala Jr. and Andra Maureen Tywater

David Joe Fogle and Sharon Lynn Wheeler

Toby Shane Snead and Debbie Kristine Ford

Jerry Wayne Butler and Frances Marie Hammons

John Morris French and Jo Annette Williams

James Kenneth Whiddon and Cathy Christine Cotten

Joseph Nathan Dickson and Amy Lynn Page

Don Willard Reeves and Linda Kay Kelsey

Marcus Lane Meche and Talisha Shae Runyon

Jon Michael Richardson and Jamee Lynn Sheffield

Cory Amsler Pickett and Luke Lawrence Liberty

Jason Dwayne Herron and Brinda Gale McKinney

Toya Ann Peters and Oran Matthew Adams

Kevin David Santana Flores and Milagro De Los Angeles Velasquez Umanzor

Donna Jewel Ritenour and Shane Leon Bolding

Lauren Taylor Hamlin and Julius James Williams

Donald Howard Cupples and Edna Jane Roth

Fred Jeff Green and Judy Ann Tidwell

Larry Olveda and April Stormy Knight

Jack Wallace Wieghat and Jayme Coyne Clark

Sarina Marie Glover and Alexis Salinas Garza

Kade Alexander Broussard and Kelsey Elizabeth Alford

Yaira Escobedo and Jose Luz Perez

Chase Womack Wilson and Lauren Renee Roberts

Christopher Caleb Smith and Ann Marie Araujo

Roz Katherin Rubynette Garcia and Daniel Eduardo Reyes Garcia

Wade Alan Perry and Rebecca Lee Ann Graziadei

Terry Joe Hanna and Rhonda Lynn Delafuente

Sergio Omar Saenz and Raquel Meza Lozano

Norman Kyle Land and Gwendolyn Ann Hamilton

Michael James Brown and Emily Ann Carter

Reagan McKennah Haddock and Nathan Lee Fisk

Sean Paul Georgiou and Dana Lynn Wasson

Angel Solares Rojas and Angelina Reyes Martinez

Chasity Kay Desselle and Robert Lee Ogg

Ivan Pereyda Castaneda and Ma Del Carmen Diaz Cuevas

Carlos Silva Mancilla and Maria Echeverria Rivera

Luis Eduardo Silverio and Jennifer Del Carmen Hernandez

John Wesley Fulcher Jr. and Ashley Marie Meanor

Nelson Mauricio Sigaran and Elida Maritza Nieto

Franklin Exequiel Linares and Sandra Elizabeth Puerto Nataren

Tracy Aaron Dell Snipes and Kayliann Elizabeth Brown

Kenneth Allen Coleman Jr. and Tina Marie Rogers

Alvin Zenon and Lisa Lynn Beechem

Jose Salina Ruiz and Juanita Elisa Matus Martinez

Elizzandro Aviles and Julieahna Janie Sanchez

Martin Sifuentes Chairez and Leidy Mayra Reyes Diaz

Jose De Jesus Loredo Cruz and Maria Adela Suaste Barcenas

Dalton Blake Luke Spur and Brooke Marie Findley

Javier Antonio Cordova and Adriana Aguilar Cavazos

Derak Thomas Rauser and Sonya Yolanda Bell Vasquez

