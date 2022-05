Francisca Acuña Valdazo, 86, of Cleveland, Texas, went to her Heavenly home on Thursday, May 12, 2022. She was born on Friday, November 22, 1935, in Tamaulipas, Mexico to Francisco Acuña López and Maria (Valdazo) López, both of whom have preceded her in death. Francisca was also preceded in death by her husband, Benito López Alonzo.

Left to cherish her memory are her loving children, Rosa Maria Cruz, Abel Eduardo López Acuña, Leonardo López Acuña, Benito López Acuña, Yolanda López Acuña, Jorge Francisco López Acuña, Severa Patricia López Acuña; sister, Maria Paz Perales; 27 grandchildren; 29 great grandchildren along with numerous other loving family and treasured friends.

All services are handled under the trusted care of Neal Funeral Home.



Francisca Acuña Valdazo, de 86 años, de Cleveland, Texas, fue a su hogar celestial el Jueves 12 de Mayo de 2022. Nació el Viernes 22 de Noviembre de 1935 en Tamaulipas, México de Francisco Acuña López y María (Valdazo) López, ambos de los cuales la han precedido en la muerte. Francisca también fue precedida en la muerte por su esposo, Benito López Alonzo.

Quedan para atesorar su memoria sus amados hijos, Rosa María Cruz, Abel Eduardo López Acuña, Leonardo López Acuña, Benito López Acuña, Yolanda López Acuña, Jorge Francisco López Acuña, Severa Patricia López Acuña; hermana, María Paz Perales; 27 nietos; 29 bisnietos junto con muchos otros familiares y amigos preciados.

Todos los servicios se manejaran bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

