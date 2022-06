Feliciano Pineda Hernandez, 85, of Dayton, passed away on June 12, 2022 at his home in Dayton. Feliciano was born December 21, 1936 in Huetamo, Mexico, to parents Estorgio Pinieda and Hilaria Hernandez.

Feliciano had lived in Mexico for most of his life and had been a resident of Dayton for the past two years.

He is survived by his sons, Jesus Pineda, Teofilo Pineda, Alberto Pineda, and Luis Pineda; his daughters, Maricela Pineda, Celsa Pineda, Gloria Pineda, Guadalupe Pineda, MaLuz Pineda, and Anau Pineda.

Graveside service will be held at 10:00 a.m., Magnolia Park Cemetery under the direction of Pace Stancil Funeral Home on Wednesday, June 15, 2022. Visitation will be Tuesday evening at Feliciano’s home.

Yo les di mi amor. Cuando yo me valla, dejenme ir. Tengo muchas cosas que ver y hacer, no se aten a mi con sus lagrimas, mejor demos gracias a dios por los años maravillosos que estuvimos juntos. Ustedes recuerden la alegria que me dieron. Les doy las gracias a cada uno de ustedes, por el cariño que me brindaron. Ahora tengo que viajar solo.

Salmo 23

“El señor es mi pastor: nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar: junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.”

