Graduation 2022: Cleveland High School celebrates its seniors

The Cleveland High School graduating class of 2022 claimed a whopping $1.679 million in scholarships. Of the 461 graduates, these scholarships went to 61 students, including $571,226 in GI Bills that went to seven students pursuing military careers.

The top-ranking graduates are Valedictorian Mustafa Mousam, Salutatorian Cary Wood and Historian Katherine Paz.

The following is a complete list of all the Cleveland High School graduates listed in alphabetical order:

Cleveland High School graduates sing along with the school’s alma mater one last time during their graduation ceremony on May 27.

A-C: Kelsey Lynn Aaron, Antonio Acevedo, Yareisy Acosta, Angela Aguilar, Angie Aguilar, Aracely Aguilar, Marc Aguilar, Danetsky Aguilar Ordonez, Eric Aguirre, Zulema Aguirre, Michelle Alanis-Garcia, Liset Albarran, Adan Alcantara, Kenia Julissa Aldaco, Brandon Alejandre Guerrero, Jocelyn Alfaro Jimenez, Bobbi Brooks Allen, Mackenzie Allen, Christopher Rafael Almanza-Torres, Bryan Alonso, Dulce Alvarado-Almanzan, Kevin Alvarado-Gonzalez, Philip Alvarez Jr., Richard Alvarez, Jonnuel Amador-Cruz, Anyeri Amana-Enamorado, Cruz Andres, Hermenegildo Andres, Filiberto Aragon, Francis Arcia, Marcelina Arellano, Yasbel Arias, Kamryn Armstrong, Rey Armstrong, Erubiel Arredondo, Viviana Arroyo, Alexander Arzate, Alexis Ascencio, Kevin Avila-Rodriguez, Isaiah Ray Ayala, Jesus Badillo, Jesus Baez, Braiden Baker, Dana Balderas, Kevin Balderas-Alvarado, Marco Balleza, Karla Banda, Logan Barnett, Anthony Barrios-Lopez, Israel Barron, Rosalinda Bautista, Ahzavion Bell, Brian Beltran-Rodriguez, Rebeka Blanco-Garcia, Heilin Blandon-Mazariegos, Charles Brock Jr., Marlee Brooks, Nakisha Brooks, Novin Buggage, Carmel Bush, Kolby Butler, Diana Calderon, Daira Calixto, Christian Calles Rivera, Javier Camacho Jr., Jose Camacho, Jose Camarena Jr., Wade Campbell, Karyme Campos, Klaryssa Campos, Ricky Cannon, Hugo Carballo, Lisbet Cardenas-Chimal, Baldo Casillas, Luis Castaneda-Alcazar, Xitlalli Castaneda-Acevedo, Dariel Castro, Daritza Castro, Ester Castro, Mauricio Castro, Steve Catana-Lopez, Jamayra Cavazos-Rodriguez, Delmer Cazalegno-Nolasco, Michelle Cepeda-Hernandez, William Chance, Kenneth Chavira, Stephon Chiu, William Cisneros, Bryan Collantes, Taylor Comeaux, Elizabeth Conde, Santos Conde Jr., Angel Contreras, Trevor Cooper, Javier Corpuz, Elizabeth Cruz, Erik Cruz, Maria Concepcion Cruz, Maria Guadalupe Cruz, Luis Cruz-Reyes, Francisco Cuevas, Bobbie Dal Cortivo,

A Cleveland High School graduate captures the moment by taking a selfie with classmates.

D-G: Brando Davila, Emily De Jesus, Pricilla De La Garza, Ivonne DeHoyos-Arellano, Fernando Delgado, Kristiana Denson, Paola Desiderio, Diana Diaz, Jayla Diaz, Mitzy Diaz, Bethany Dixon, Micheala Doherty, David DonJuan Jr., Abraham Dunenas, Mikah Eleby, Emily Elizalde, Christian Enriquez, Tanya Equihua, Maryuri Erazo-Salinas, Nayely Erzo-Salinas, Joel Escalante, Kimberly Escobar-Vilorio, Vianna Escoto-Gomez, Gregorio Espinoza Jr., Oved Espinoza Jr., Kimberly Espinoza-Magana, Duulce Espiritu, Michelle Estrada, Julio Estrada-Moncada, Micdal Facundo-Badillo, Eduardo Faz, Aaron Flores Jr., Abril Flores, Citlali Flores, Hazael Flores, Humberto Flores Jr., Mario Flores Jr., Nebaiot Flores, Karla Flores-Chavarria, Martin Flores-Ortiz, Quindon Foreman, Charlie Fuentes-Cuellar, Corbin Fulgham, Elida Funes-Ramirez, Alejandro Gallardo-Soto, Wendy Galvan-Soto, Stephanie Galvez, Isabella Gamboa-Luquez, Ana Garcia, Anayeli Garcia, Ronaldo Garcia, Jennifer Garcia-Cabrera, Alexy Garcia-Garcia, Miriam Garcia-Leon, Yeymi Garcia-Leon, Lennette Garcia-Ordonez, Emanuel Garcia-Oviedo, Caleb Garcia-Trejo, Andres Garcia-Suarez, Nathanie Garza, Lance Gaskins, Anthony Bigson, Alyssa Gil, Gabriela Giron-Abarca, Bib Gomez, Michael Gomez Jr., Stephanie Gomez-Chavez, Yesenia Gomez-Reyes, Edwin Gonsalez, Vanesa Gonzaga, Madeleine Gonzales, Aaron Gonzalez, Anthony Gonzalez, Christian Gonzalez, Joseph Gonzalez, Josue Gonzalez, Kasey Gonzalez, Michelle Gonzalez, Perla Gonzalez, in loving memory of Rebecca Gonzalez, Susana Gonzalez, Sherlyn Gonzalez-Pineda, Sheilan Gonzalez-Robas, Benjamin Gower, Edenilson Granados-Castillo, Eliazar Granados-Lopez, Cindi Grimaldo, Luis Grimaldo, Arely Guardado-Alvarez, Fernando Guaxcle-Valentin, William Guerrero, Jaimaris Gutierrez, Victor Gutierrez, Leonel Gutierrez-Arriaga, Faustino Guzman Jr., Hector Guzman Jr., Jonathan Guzman,

A Cleveland High School graduate celebrates after receiving his diploma.

H-M: Matthew Harris, Xavier Harris, Johnny Harris-Hines III, Adriana Hernandez, Crystal Hernandez, Edith Hernandez, Jazmin Hernandez, Juan Hernandez, Luis Hernandez, Madison Hernandez, Sulema Hernandez, Valeria Hernandez, Tatiana Hernandez-Lorenzo, Kaleb Hernandez-Nieto, Noe Hernandez-Saavedra, Bobby Herrera, Skyla Horn, Melayna Howard, Lela’Reve Hughes, Brenda Huinac, Rayne Ianuzi, Zhamisaf Idrisov, Dalton Inglis, Joshua Islas-Perez, Joshual Jack Jr., Christian Jimenez, Alexander Jorden, Ashley Kirkland, Brady Kruzan, Jesyka Lagunas, Victor Lagunes, Oscar Lara, Lydia Leal-Candelas, Luz Ledezma, Ronald Lemus, Karen Lepez, Adriana Lira-Olivarez, Jacob Lloyd, Aldair Lopez, Alexis Lopez, Alyssa Lopez, Brianna Lopez, Brigette Lopez, Jania Lopez, Luis Lopez, Britny Lopez-Lopez, Miguel Loredo, Rubi Lozano, Jessica Luna, Julissa Luna, Yair Luna, Nyah Luna-Hernandez, Daisy Maldonado, Matthew Mander Jr., Carlos Marquez, Breanna Martin, Carlos Martinez Jr., Daniel Martinez, Emily Martinez, Eric Martinez, Esteban Martinez, Jared Martinez, Joel Martinez, Lyly Martinez, Paola Martinez, Victoria Martinez, Yesenia Martinez, Emperatriz Martinez-Alvarez, Kimberly Martinez-Cruz, Alexandra Marun, Hector Mata, Angel Mata-Martinez, Mya McKinney, Trinity McLean, Adan Medina, Adrian Medina, Cristobal Medina, Lesley Medina, Sandra Medina, Adriana Medrano, Francisco Medrano, Johana Mejia, Jeremias Mendez, Julia Mendez-Chavez, Mirian Mendoza, Eduardo Mercado Jr., Charles Merritt III, Diana Meza, Bryan Mireles, Bruno Molina, Francisco Molina-Santana, Moncerrat Moncada-Rivera, Daniel Monsivais-Guevara, Alejandra Montalvo, Dennis Montano-Ayala, August Morales, Christian Morales, Christopher Morales, Daniel Morales, Mynor Moran, Jonathan Morelos, Amparo Moreno, Brenda Moreno, Karen Moreno-Sales, Mustafa Mousam, Angel Mujica-Garcia, Isaac Mungia, Ambar Munguia-Cabrera, Luis Muniz-Rabadan, Sandra Murillo,

N-Z: Michael Navarro, Omarriean Neely, Abraham Nevarez-Rivera, Christian Nolasco, Ingrid Nolasco-Flores, Elisabeth Nowling, Dawn Nunn, Daniel Olivarez, Kaylin Oliver, Maikol Olvera, Emma Orellana-Montoya, Angelica Ortiz, Valerie Padilla, Wendy Paige, Kevin Palma-Recinos, Perla Palma-Veloz, Leticia Paniagua Arzate, Katherine Paz, Martin Paz-Rodriguez, Alex Pena, Wilmer Pena, Divani Penado, Miguel Peralta, Alexander Perez, Angel Perez, Angelica Perez, Lidia Perez, Lisbet Perez, Mason Perez, Yaritza Perez, Naydelin Perez-Jimenez, Melanie Pineda, Angel Pizarro, Eduardo Ponce, Collin Pope, Jennifer Portillo-Mendoza, Bryan Posadas-Rodriguez, Thomas Puckett, Carlos Puckett, Mily Quezada, Carla Quintana, Ashley Quistiano, Alan Ramirez, David Ramirez, Esmeralda Ramirez, Josue Ramirez Del Angel, Chris Ramirez-Rios, Zitlaly Rangel, Nicholas Razo, Ismael Rebollar, Maritza Recinos-Palma, Phillips Reed Jr., Angel Reyes, Erik Reyes, Jaminne Reyes, Nageli Reyes, Isabella Reyna, Carina Rios, Moises Rios-Dominguez, Eddiel Rivas-Hernandez, Pedro Rivas Hernandez, Britney Rivera, De’Vonte Robertson, Donald Robertson, Cesar Rodriguez, Christian Rodriguez, Cindy Rodriguez, Jasmin Rodriguez, Luis Rodriguez, Michael Josue Rodriguez-Banegas, Maynor Rodriguez-Castillo, Meybelin Rodriguez-Murillo, Carley Rogers, Alexander Roldan, Wendy Roldan, Zaid Roldan, Liliana Romero, Yulianna Romo, Dereck Ruiz, Princessa Ruiz, Sayuri Ruiz-Gaytan, Jazmin Ruiz-Sanchez, Cielo Ruiz-Gomez, KyJuan Rushing, Escarleni Salas-Urbaez, Jose Salazar, Margarita Salazar, Brittany Salazar-Iturriaga, Celeste Salgado, Rogelio Salinas-Alvarez, Adriana Sanchez, Francisco Sanchez, Sophia Sanchez, Isaias Sanchez-Diaz, Onice Sanchez-Euceda, Paola Sanchez-Chaires, Cherezada Sanchez-Garcia, Luz Sandoval, Eduardo Santana-Saenz, Arely Santiago Villa, Jesse Santibanez, Shane Scherer, Josie Senger, Hayden Sereno, Alexsandro Serrano, Laryssa Shiflet, Ashley Sifuentes, Sydney Silcox, Brinley Smith, Gabriel Smith, David Sorto, Edwin Sorto, Jasmin Sosa, Conner Soto, Ariadna Sotomayor-Hernandez, Ashley Spates, Candice Tarver, Rene Tenorio, Diego Torres, Kaleb Torres, Maycol Torres, Fatima Torres-Ayala, Steven Torres-Peralta, Magaly Torres-Romero, Francisco Torres-Lopez Jr., Steven Turcios, Grace Uribe, Christian Valdes-Alvarez, Alexis Valladares-Turcios, Joshua Vallejo, Luz Vaquero-Hernandez, Victor Varos, Destiny Vasquez, Elvira Vega, Jonathan Vega, Ivan Vega-Hernandez, Videl Velardez, Milagro Velasquez-Umanzor, De’Auna Viands, Diana Vidal, Mariela Villa, Jennifer Villalobos, Manuel Villalta-Orellana, Mary Watson, David Wilson, Cary Wood, Calvin Wright, J. Santos Yanes-Moreno, Paola Yanez, Victoria Ybanez, Luis Zamarron-Garza, Evamaria Zamora, Natalia Zavala and Jordan Zeagler.

Share this: Twitter

Facebook