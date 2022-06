Graduation 2022: Dayton High School graduates 360 students

Dayton High School held commencement exercises on May 27 to celebrate the accomplishments of 361 students and to honor two graduates in memoriam.

The top graduates of the Dayton HS Class of 2022 are Valedictorian Eleora Ellison and Salutatorian Jaclynn Schwander. The top 10 percent of the class includes Samantha Martinez, Brennan Chauvin, Shelby Perry, Jaqueline Del Angel, Riley Ellis, Cam’ron Willis, Gabrielle Kulisek, Alexia Chavez, Kayla Cantrell, Jessica Plascencia, Mikayla Geringer, Wade Murphree, Katelynn Cantrell, Dylan Ellis, Aryanna Garcia, Lesly Cruz, Avery Toole, Ryan Wilson, Samantha Sanchez, Aracely Flores, Karley Chauvin, Hannah Shafer, William Murphree, Pedro Garza, Chloe Kerley, Alexis Ibarra, Mallory Threadgill, Jaylin Garza, Hannah Devereaux, Neida Tovar and Kiley Black.

The remaining graduates are listed below in alphabetical order:

A-E: Diana Acevedo, Katherine Alexander, Jasmine Alfaro, Savanna Alfred, Guillermo Andrade, John Ascencio, Safiya Asson-Ferguson, Rigoberto Avila-Ambris, I’Liyah Baldwin, Erick Bardales, Makenna Bargas, Morgan Barnett, Angel Barragan, Alexis Barrueta, Laila Beck, Jay Beltran, Isabella Benavides, Ruby Bermea, Adan Betancourt, Paige Bethune, Asiaja Bibbs, Mason Billings, Kaylea Boone, Jaden Bradshaw, Yuliet Briones, Kailey Brister, Marita Broussard, Noah Brown, Max Brune, Trace Buckner, Breely Michelle Buffamonte, Anthony Buras, Dalton Butler, Kutter Butler, Katelyn Byrd, Adrian Cabello, Aidan Cabrera, Alessandra Cadena, Lacey Capps, Dariana Cariaga, Logan Carnes, Megan Carroll, Mireya Castillo, Samantha Castro, Logan Chachere, Samantha Chacon, Colin Chaisson, Alexander Chavez, Federico Chavez Jr., Jose Cisneros, Destiny Coffey, Piper Connally, Abdoniram Contreras, Camron Cooper, Adrian Coughlin, Carter Cox, Caden Crocker, Alannah Crockett, Diego Cruz, Austin Davis, Braelon Davis, Timothy Davis, Viviana De Leon, Logan Deacon, Daniel Deaquino, Kacie Dear, Haley DeBerry, Natalie DeLeon, Blayne Denton, Desmond Detiege, Marlei Dickerson, Diego Dillon, Brittney Dombrose, Darian Dooley, James Dronet, Kaylee Drouet, Donald Dunn, Skylar Dzanski, Jayda Edwards, Tristin Ellis, Olivia Espinoza, Daniella Esquivel, Josue Esquivel, Kimberly Esquivel-Martinez

Dayton High School Valedictorian Eleora Ellison is congratulated by DISD board trustees and school administrators at a graduation ceremony on May 27 at Lamar University in Beaumont. (Photo by DHS Yearbook Staff)

F-M: Sadie Faul, Juan Fernandez, Allyn Flores, Christopher Flores, Mackenzy Foster, Makayla Foster, Jessica Fraga Uresti, Tessa Frenza, Adrianna Fryer, Luis Fuentes-Gonzalez, Giselle Gallegos, Adrian Galvan, Karen Galvan, Alonso Garcia, Jose Garcia, Magdalena Garcia, Ramiro Garcia, Jorge Garcia-Mendez, Ashton Garner, Adriana Garza, Mariana Garza, Patricio Garza Leal, Houston Gault, David Gerardo, Charlea Gilbreath, Dalton Gill, Alfonso Godinez Del Angel, Hellen Gomez, Erick Gomez Trujillo, Angelika Gone, April Gonzalez, Francisco Gonzalez, George Gonzalez, Luis Gonzalez, Cassidy Graves, Marcus Greer, Aaron Guereque, Raven Guidry, Zarie Gums, Jonathan Gutierrez-Torres, Chad Gwin, Emmanuel Hager, Jaliyah Haley, Emily Harris, James Harris Jr., Jayla Hebert, David Hernandez, Edna Hernandez, Ezequiel Hernandez, Leslie Hernandez, Maria Hernandez-Castro, Lillian Herrera, Ryan Higgins, Beyonce Hill, Tristen Hill, Aaron Holbrook, Kenbriq Hubert, Carlos Jimenez, in memory of Allison Johns, Gavin Johnson, Brandon Jones, Danita Jones, Thomas Jones, Remington Jung, Bryce Kelly, Jena Kelm, Brycen Kemp, Hunter Key, Halanna King, Kailee King, Makayla Knox-Thomas, Kassandra LaBove, Mason Lagerveld, Leslie Lagunas, Philip Landry, Jose Lara Jr., Kayla Laughlin, Brenden Leath, Jada Lee, Sydni Lee, Layla Leeah, Mariela Lira, Maribel Lizama, Tayler Loften, Esdra Lopez, Idali Lopez, Lane Lopez, Maria Lopez, Stephanie Lopez, Antony Lucero, Moses Lucio, Luis Luna, Luis Luna-Alvarez, Deyanira Magana, Jose Magana, Nicolas Mann, Paul Martin, Cristian Martinez, Karolyna Martinez, Lizette Martinez, Zayina Martinez-Cuadros, Jazziel Martinez-Garcia, Ozziel Martinez-Garcia, Bryan Martinez-Hernandez, Jacob Marton, Kalan Maywald, Elyssa McAdams, Calvin McGowen, Estrella Medrano-Corona, Elijah Melvin, Valente Mena, Hannah Mendez, Valerie Mendez, Agueda Mendoza-Torres, Miguel Mendoza-Valencia, AnnaMarie Merritt, Richard Miller, Merrick Minter, Samantha Mitcham, Derk Mitchell, Stacy Monceaux, Geovanni Mondragon, Gabriel Montes, Mariana Montes, Alan Montes-Galvan, Emily Morales, Miranda Morgan, Doloris Mottolo, Naydelyn Muniz-Alfaro

Jaclyn Schwander is the salutatorian for the Dayton High School graduating class of 2022. (Photo by DHS Yearbook Staff)

N-Z: Cecilia Najera, Edgar Najera, Savanha Newby, Hunter Nibarger, Yadira Nieto, Jonathan Norton, Dakota Odom, Jacob Oertli, Cristo, Olivo, Donavan Orebo, Eder Ortega-Saldivar, Erick Ortiz-Pacheco, Hilary Ortiz-Paez, Trace Owens, Jeremy Paige Jr., Olivia Palmer, Nathan Paschal, Fabian Pasillas, Luis Penaloza, Brandon Perez-Loya, Regina Perrett, Sarah Petters, Gabriel Pineda, Lorenzo Pineda, Juan Pineda-Garcia, Claudio Pintor, Daniel Portillo, Jessica Portillo, Maria Puente-Medrano, Anthony Pulido, Esmeralda Quinones, Isaac Ramirez, Jailey Ramirez, Myra Ramirez, Lillian Ratcliff, Matthew Redcay Jr., Cheyanne Reifschneider, Jennifer Reyes, Julio Reyes, Paul Roberts, Jaziel Rocha, Trey Rodgers, Bryan Rodriguez, Steven Rodriguez-Sosa, Ashley Rogers, Derek Rogers, Belen Rojas-Gallegos, Tyler Roseman, Natazy Roy, Joel Saavedra-Saavedra, David Salazar, Erik Salinas, Adrian Sanchez, Brianna Sanchez, Karina Sanchez, Sydney Sanchez, Stephanie Santamaria, Benito Santana, Ximena Santos, Efren Saucedo, Madelyn Savoy, Khayman Schauer, Eddie Scoggins Jr., Jodi Ray Scoggins, Matthew Shipman, Jorge Sifuentes, Gerardo Silva Jr., Robert Skeen, Jayden Smith, Logan Snapp, Mykala Souders, Dylan Sparkman, Kalyn Spotswood, Kaylee Spratley, Troy Stanek, Dustin Starkey, William Stegall, Emmy Stephens, Lauren Stewart, Brenden Stoker, Garrett Stokes, Travis Sutphin, William Swindell, in memory of Amie Taylor, Allen Thompkins Jr., Emma-Rae Thornton, K Lynn Thornton, Anthony Thorp, Karla Tinajero, Alexis Trevino Santibanez, April Trujillo, Caleb Tucker, James Ulkie Jr., Isai Umanzor, Zachary Valerio, Sayje Vargas, James Vest, Yadira Victoria, Javier Villegas, Hannah Wallace, Kayla Wallace, Clayton Want, DaVeon Washington, Caden Waskow, Kevin Waters, Kloee Wells, Taylor West, Trennise West, Scoutt White, Ian Whitfield, Alexandria Wilkerson, Riley Willis, Jalin Woods, Chad Wright, Michael Yanez, Emily Zarate and Victor Zuniga.

Dayton High School Yearbook staff also provided these photos:

Dayton High School graduates wait for their names to be called to walk onto the stage and accept their diplomas.

