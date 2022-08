The following people were booked in at the Liberty County Jail on Aug. 19, 2022:

Reyes, Dagoberto – Criminal Mischief

Obyrne, Robert Michael – Public Intoxication

Urbina, Diego – Possession of Marijuana

Escobar, Jose Nataren – Criminal Mischief

Gonzalez, Michael Angel – Evading Arrest or Detention With a Vehicle

Escobar, Jose Nataren Gonzalez, Michael Angel Obyrne, Robert Michael Reyes, Dagoberto Urbina, Diego

Share this: Twitter

Facebook