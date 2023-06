Congrats, Dayton HS grads!

Dayton High School held its commencement exercises on May 25 at the Montagne Center at Lamar University in Beaumont. The valedictorian this year is Nupur Purohit and the salutatorian is Jireh Sagun.

The graduates this year for DHS are listed below in alphabetical order:

A-C

Yarizca Aburto, Angel Gabriel Aguiar Choro, Jaquan Allen Alfred, Annette Almaraz Sanchez, Nataly Almazan, Yalyssa Alvarado, Bryan Alvarenga, Gabriela Alvarez, Servando Amaro, Jasmin Ambriz Pena, Steven Douglas Ames, Layla Raquel Arce, Marco Antonio Arellanes, Erin Renee Argo, Jeffery Encarnacion Ascencio, Hunter Lane Aston, Karsin Anthony Scott Aughinbaugh, Allie Ann Baker, Darcee Grace Baker, Landon Wayne Baldwin, Olivia Kay Banks, Jeniffer Barradas, Alfonso Nohe Barraza, Emily Renee Beacham, Cameron LeAnn Beehn, Dyson Joseph Javon Bellard, Rubi Benavides, Brooklynn Marie Bird, Madyson Kallie Blank, Yasmin Bocanegra, Eduardo Jose Bonilla Guillen, Jose Juaquin Bonilla Ramos II, McKenna Renee Bordovsky, Ethan Andrew Bradt, Maria Elena Brito-Miranda, Brittne Brianne Britt, Ella Arden Brock, Brent Glenn Brooks, Brianna Nichole Brown, Douglas Levi Brown, Bobby Dean Brown, Kay Rathachan Bun, Dylan Austin Bush, Aaron Scot Butler, Hayden Vincent Campbell, Holden Patrick Campbell, Fabianna Alexandria Nao Candelari, Gabriela Candelaria, Megan Lee Cannaday, Pedro Cano Jr., Karla Paloma Cardenas, Emysin Ray Carnegie, Karleigh Gianna Carter, Caidence Bianey Casas, Irma Julia Castillo Barragan, Aleah Yamilete Castro, Alejandro Castro Abreu, Celeste Ceja, Efrain Ceja Jr., Gilbert Anthony Chacon, Tristan Danielle Charles, Alejandro Chavez Jr., Thomas Albert Cimms, Esmeralda Cisneros, Carleigh Lanay Clark, Chelsea Nicole Coker, Nereida Cruz Collazo, Sarah Marie Collins, Mckenzie Lynn Coogler, Braylen Charis Cook, Joshua Arturo Cordova Jr., Juan Manuel Coreas, Carson Don Cox, Christopher Lee Cox, Clinon Colby Cox, Rayna Bryanne Craig, Mackenzie Anne Craven

Dayton High School Class of 2023

D-G

Christopher Scott Dailey Jr., Emily Quhnh Dao, Korben Cade Davis, Elise Ann Marie Davis, Madison Lynn De Soto, Mathew Ryan DeHoyos, Alaze Sahara Del Angel, India Mae-Marie Derouen, Phallyn Tryeelle Dever, Wyatt Bryce Deville, Manney Alexander Dewey, Alexis Diaz, Elizabeth Diaz Arreola, Trista Melanie Dobbins, Macayla Sheree Edwards, Oscar Daniel Estrada, Ivan Alfredo Ferman, Haylie Grace Finn, Stormy Chyanne Fleming, Alexis Rayann Fletcher, Cesar Alberto Flores, Jeanette Marie Flores, Miguel Angel Flores, Caitlynne Gail Fontenot, Johnathan Lorenzo Frazier, Giselle Gallegos, Alfonso Lee Garcia, Bryant Garcia, Ezequiel Garcia, Isandro Garcia Jr., Jose Garcia Jr., Natalie Avery Garcia, Xavier Joseph Garcia, Angelica Garcia, Manuel Edgardo Garcia De Leon, Angel Alfonso Garza, Daniel Isaias Garza, Daneli Garza, Ryan Michael Garza, Dalton James Gill, Jose Francisco Gomez Jr., Yariela Gomez, Aide Gomez Sierra, Efren Gongora, Jennifer Marie Gonzales, Victoria Gonzales, Julian Isreal Gonzales, David Gonzalez, Alissa Nadine Gonzalez, Christopher Wade Goodman Jr., Landon Joseph Graves, D’Laney Reigh Groham, Adam Rene Guevara, Angel Leonardo Gutierrez, Derek Alberto Gutierrez

Jireh Sagun is the salutatorian for the Dayton High School graduating class of 2023. Madison Salas is the third-ranked student for the Dayton High School graduating class of 2023. Nupur Purohit is the valedictorian for the Dayton High School graduating class of 2023. She is the daughter of Chintan and Alma Purohit.

H-L

Emily Cadence Haddock, Zoie Lynn Hammer, Cade Ryan Hargrave, Vernon Lynn Harrison Jr., Jonah David Hearne, Chelya Karina Hernandez, Esmeralda Yvette Hernandez, Joselyn Hernandez, Maria Guadalupe Hernandez, Christopher Alexander Herrera, Sloan Anne Rayne Herring, Allen James Hiar, Zachary Tyler Hines, Matthew James Holliger, Solinna Hong, Katerina Rose Horn, Carson Walker Horton, Jadyn Kalee Houston, Kamron Michael Houston, Hayden Michael Hovan, Annalise Kate Howeth, Christopher Michael Hubert Jr., Angel Michele Hunter, Christopher Ibarra, Kaylee Marie Ingerman, Hunter Cole Jackson, Susie Consuelo Jackson, Arturo Jaime, Mathew Francis Jester, Gabriela Jimenez, Jacqueline Jimenez, Jas Nolan Jimenez, Xaris Jimenez, Rebecca Erin Johns, Abigail Christene Johnson, Cadence Danielle Johnson, Lucas James Johnson, Corey Lee Jones Jr., Jerrica Shaundrel Keener, Aurmony Nicole LeJean Kelley, Regan Walker King, Jovanny Amuri King, Nickolas Paul Kopecky, Fatima Noemi Lara, Lucas Scott Laurence, Jennifer de la Caridad Ledesma Sanchez, Jayleigh Marie Elizabeth Lewis, Miranda Marie Linkinhoker, Moises Lizama, Mariah Grace Locke, Lisset Loma, Abraham Jacob Lopez, Belicia Lopez, Geraldine Lopez, Henry Lee Lopez, Iram Alexis Lopez, Juan Lopez, Nicholas Wayne Lopez, Jhovanna Lopez-Barbosa, Marco Antonio Loza Jr., Iris Julissa Lucero, Alejandro Guadalupe Luna

M-Q

Yvonne Josephine Maldonado, Dylan Lee Mallet, Daniel Mancha, Fatima Mancha, Araceli Yamileth Marin, Yobani Antonio Marquez, Audrey Cristina Martinez, Jesse Josiah Martinez, Maritza Martinez, Miguel Angel Martinez, Rubi Martinez, Melanie Maria Martinez, Alexys Martinez Peinado, Daysi Eveli Matehuala Morales, Alexis Nicole Matlock, Misael N Matul, Lilah Isobell McCracken-Gibson, Paige Kaydence McDonald, Kayli Marie McGowan, Aidan Michal William McSpadden, Angie Anabell Medina, Guadalupe Medrano, Clabert Lochlainn Menard, Emily Grace Mika, Helen Margaret Miksch, Ariel Brianne Miller, Michelle Louise Moffett, Crystal Montes De Oca, Kaden Lee Moore, Alexis Adrian Morales, Adrian Morales Leon, Herbert Ray Morgan III, Isaia Eamon Mosqueda Acosta, Jasmine Natalae Moya, Sidney Elise Muirhead, Samantha Ann Mullan, Lucy Angelina Munoz, Addison Grace Murphree, Kaitlyn Renee Murr, Arielle Faith Murray, Allison Marie Muscanere, Isaiah Michael Muzquiz Wood, Ismael Hugo Navarro, Kaylee Brooke Nemy, Joseph David Nethercot, Cameron Anthony Nevills, Noely Stephanie Nieto, Gerardo Ismael Olivares Mancha, Jullian Ordonez, Pablo Nicholas Ornelas, Gustavo Orozco, Maricruz Orozco, Evelyne Ortega, Yoselin Noemi Ortiz ,Ivana Palafox, Haylei Janaye Jenkins Parker, Ryan Anthony Parks, Savannah Nichole Patterson, Matthew Harold Payne, Katelyn Jane Payton, Ruben Blake Pena, Alondra Penaloza, Jaqueline Arianna Penaloza, Xiomara Penaloza, Lauren Ashley Pepper, Betzaida Perez, Maiyah Lynn Phoummarath, Jael Piedra, Emma Lin Pierce, Tegan Paul Pierre-Louis, Carlos Daniel Pineda, Amy Pineda-Moreno, Daniel Plascenscia, Annabelle Jocelyn Prince, Nupur Purohit, Jaxon Ryder Eric Purse, Raudel Ivan Quezada

R-S

Benjamin Rameses Ramirez, Larissa Renee Ramos, Cheyanne Aubrey-Louise Reifschneider, Kolton Daniel Reinert, Matthew Kaben Renfro, Nayeli Reyes, Brian Reyes Garcia, Alaina Marie Reynolds, Eduardo Nahum Rios Hernandez, Chase Andrew Ripkowski, Panhareach Rith, Belinda Rivera, Joel Alexander Rivera, Frankie Jose Roberts, Mary Yvette Robinson, Daniel Modesto Robledo, Kasidie Nikole Rodgers, Laura Camila Rodriguez, Zaidah Uriah Rodriguez, James Alexander Romero, Rachel Romero, Jose Romo Jr., Eric Fransico Rosales, Jasmin Rosales, Alonzo Antero Rosales-Urias, Jesus Rosendo Trejo, Cameron Wray Rouse, Kylie Elizabeth-Kaye Rouse, Yadhira Itzel Saavedra, Jireh Mae Sagun, Madison Joelle Salas, Carlos Alberto Salazar, Jose Ruben Salazar Castillo, Camila Salinas, Alondra Sanchez, Omar Alexander Sanchez, Zannie Dayalin Sanchez, Genesis Elizabeth Sandoval, Nicolas Xavier Santamaria, Jacob Alan Sargent, Brittany Secundino, Aaron Marshall Sells, Emma Gloria Setliff, John Kenneth Shipman III, Alexandra Adelis Silva, Eric Daniel Silva, Sydney Kaitlyn Simmons ,Bryce Allen Smith, Charles Jason Smith Jr., Eaen Alexander Smith, Gordon Brant Smith Jr., Jessie McCay Smith, Kaleb De’Allen Smith, Peyton Rose Smith, Sedric Michael Smith, Emanuel Solis, MarcoAntonio Solis, Parker Jeremiah Spell, Ryan Glenn Stephens, Colton Riley Swearingen, Jared Connor Swift

T-Z

Gerardo Tapia, Monserrat Ahilya Tapia, Ashton Lee Taylor, Isaiah Corbit Thomas, Zander Lynn Thompson, Teslynn Rylee Thornton, Perla Anahi Trejo, Jasmine Yolanda Trevino, Rene Garza Trevino Jr., Noe Trujillo Jr., Ruby Trujillo Ayala, Melina Umanzor, Angel Isaac Uraje, Anthony Jovany Valdez, Ariana Abigail Valdez, William Brody Valentine, Kaitlyn Kay Valladares, Alexus Elizabeth Vasquez, Arely Vazquez, Eduardo Yahir Vazquez, Daniel Vazquez, Payton De’Wayne Veals, Natalia Isabella Vega, Raymond Dale Vigneault, Karina Villarreal, Jazmin Villegas, Alondra Villordo, Kaylee Brooke Vodicka, Abigail Laynie Wahl, Calvin Lee Ware Jr., Caitlyn Nell Welder, Carys Rhea Welder, Zane Alan White, Travis David Whited, Gracie Belle Whitehead, Kierra Eimone’ Wickliff, Benjamin Dana Williams, Jerrell James Williams III, Kaleb Lee Williams, Shelby Marie Wilson, Floyd Willard Winkler IV, Trinity Katherine Winter, Dylan Ross Winters, Andrew Gene Wood, Caden Ignatius Zaruba and Azeneth Zavala.

Dayton HS Class of 2023 honor graduates: Nupur Purohit, Jireh Sagun, Madison Salas, Elizabeth Arreola, Solinna Hong, Sidney Muirhead, Emily Mika, Emma Pierce, Carleigh Clark, Allison Muscanere, Katelyn Payton, Arely Vazquez, Steven Ames III, Rebecca Johns, Geraldine Lopez, Benjamin Williams, Annalise Howeth, Samantha Mullan, Chase Ripkowski, Gracie Whitehead, Ruben Pena, Maiyah Phoummarath, Audrey Martinez, Natalia Vega, Amy Pineda-Moreno, Kaylee Ingerman, Nayeli Reyes, Lauren Pepper, Jaqueline Penaloza, Irma Castillo Barragan, Carson Walker Horton, Holden Campbell and Maricruz Orozco.

Below is a photo gallery of images provided to Bluebonnet News courtesy of Traditions Portraits of Beaumont. Click the image to enlarge:

