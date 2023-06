Olga Esmeralda Cruz, 38, of Cleveland, Texas, passed away on Friday, June 16, 2023. She was born on Monday, November 26, 1984, to Felipe Cruz Saravia and Candelaria Garcia Rubi.

Olga Esmeralda Cruz, 38, of Cleveland, Texas, passed away on Friday, June 16, 2023. She was born on Monday, November 26, 1984, to Felipe Cruz Saravia and Candelaria Garcia Rubi. Olga was also preceded in death by her grandparents, Cruz Rubi, Gumercinda Garcia, and Florentin Cruz; sus suepros, Maria Abelina Granados and Florentino Reyes.

Left to cherish her memory is her loving husband Jose Granados; two sons, Jose Ramon and Henry Esau; along with numerous other loving family and treasured friends. Visitation for Olga will be held at Neal Funeral Home on June 24, 2023, from 1:00 pm to 5:00 pm. Funeral Mass will be held on Monday, June 26, 2023, at St. Mary’s Catholic Church at 11:00 am. ” Divino nino Jesus, en ti confio.”

All services were handled under the trusted care of Neal Funeral Home.

Olga Esmeralda Cruz, de 38 años, de Cleveland, Texas, falleció el viernes 16 de junio de 2023. Nació el lunes 26 de noviembre de 1984, hija de Felipe Cruz Saravia y Candelaria García Rubí. Olga también fue precedida en la muerte por sus abuelos, Cruz Rubí, Gumercinda García y Florentín Cruz; sus suepros, Maria Abelina Granados y Florentino Reyes.

A su memoria le queda su amado esposo José Granados; dos hijos, José Ramón y Enrique Esaú; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos atesorados. El velorio para Olga se llevará a cabo en Neal Funeral Home el 24 de junio de 2023 de 1:00 pm a 5:00 pm. La misa fúnebre se llevará a cabo el lunes 26 de junio de 2023 en la Iglesia Católica de Santa María a las 11:00 am. “Divino nino Jesus, en ti confio.” Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Olga Esmeralda Cruz, please visit our floral store.

Share this: Twitter

Facebook