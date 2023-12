Blanca Lidia Olivia Chavez went to be with our lord on Saturday, December 2, 2023 at the age of 53. Blanca was born on August 10, 1970 in Acajulta, El Salvador to Carlos Alberto Olivia and Margarita Chavez. Blanca was a loving daughter, wife, mother, sister and grandmother the beauty she brought to many lives will be missed by all who knew and loved her.

She was preceded in death by her father, Carlos Alberto Olivia and her brothers, Carlos Oliva and Rodolfo Oliva. Those left to cherish these precious memories are her loving husband, Atilio DeJesus Cortez Garcia; mother Margarita Chavez; her beloved children, Blanca Alicia Reyes and husband Kelvin, Ingrid Estefanie Cortez, William Alexander Reyes, and Atilio Gabriel Cortez; brothers, Alfredo Oliva and Jorge Oliva; her precious grandchildren, Bryan Reyes, Amy Padilla, and Rodolfo Reyes; and a host of loving family and treasured friends.

Visitation for Blanca will be held on Thursday, December 7, 2023 from 6:00 PM until 8:00 PM at Neal Funeral Home. A graveside service of remembrance will be Friday, December 8, 2023 at 11:00 AM at Cleveland Memorial Cemetery with Pastor Sabino Huerta officiating.

Blanca Lidia Olivia Chávez partió a estar con nuestro señor el sábado 2 de diciembre de 2023 a la edad de 53 años. Blanca nació el de octubre de 1970 en Acajulta, El Salvador, hija de Carlos Alberto Olivia y Margarita Chávez. Blanca fue una hija, esposa, madre, hermana y abuela amorosa, la belleza que trajo a muchas vidas será extrañada por todos los que la conocieron y la amaron. Le precedieron en la muerte su padre, Carlos Alberto Olivia y sus hermanos, Carlos Oliva y Rodolfo Oliva. Los que quedan para atesorar estos preciosos recuerdos son su amado esposo, Atilio DeJesús Cortez García; la madre Margarita Chávez; sus amados hijos, Blanca Alicia Reyes y su esposo Kelvin, Ingrid Estefanie Cortez, William Alexander Reyes y Atilio Gabriel Cortez; los hermanos Alfredo Oliva y Jorge Oliva; sus preciosos nietos, Bryan Reyes, Amy Padilla y Rodolfo Reyes; y una gran cantidad de familiares amorosos y amigos preciados. El velorio de Blanca se llevará a cabo el jueves 7 de diciembre de 2023 de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. en Neal Funeral Home. Un servicio conmemorativo junto a la tumba será el viernes 8 de diciembre de 2023 a las 11:00 a.m. en el cementerio Cleveland Memorial con el pastor Sabino Huerta oficiando.

