Jorge “Don Jorge” Adalberto Ayala, age 85, of Dayton, Texas, passed away on Monday, January 15, 2024, at his residence.

He was born in Zacatecoluca La Paz, El Salvador, on April 23, 1938, son of the late Manuel Cepeda and Amparo Ayala. Don Jorge graduated from high school in El Salvador. He worked for the University of Houston center for over fifteen years as a custodian. Don Jorge had many interests, some of which included fishing, traveling, and playing chess.

He also loved to dance and spend time with her granddaughters. Don Jorge had a passion for football, since it was his favorite sport, his favorite team being Real Madrid. He was very hardworking and always willing to help. Don Jorge loved making others laugh, it was the highlight of his day. He was also extremely intelligent and a bit stubborn. When he set out to do something, he did not give up until he achieved it.

He will be deeply missed and fondly remembered by all who knew and loved him. Don Jorge was preceded in death by his parents; his best friend Alirio; and his other two relatives José Daniel Hernández Torrez and Abelina Briones.

He leaves behind to cherish his loving memory his sister Nohemi Ayala of California; his daughter Marlene Ayala De Palomo of El Salvador; his nephew Boris Ayala Sr. of Miami, Florida; his best friend William and his wife Sandra; His granddaughters Jennifer, Karen Sacil, Karime, Yuliet, Selene and Anayanzi Ángela Briones; his great-granddaughters Khloé and Krystal Peña. And his adopted children María De Lourdes (Lulu) Briones Hernández and Miguel Ángel (Pis) Briones Castellanos. Friends are invited to visit the family on Sunday, January 21, 2024, beginning at 1:00 p.m. m., in the chapel of Sterling Funeral Home in Dayton. Memories will be shared in his honor beginning at 3:00 p.m., at the funeral home. Online condolences may be shared with the family by visiting http://www.SterlingFuneralHome.com

Jorge “Don Jorge” Adalberto Ayala, de 85 años, de Dayton, Texas, falleció el lunes 15 de enero de 2024 en su residencia. Nació en Zacatecoluca La Paz, El Salvador, el 23 de abril de 1938, hijo del fallecido Manuel Cepeda y Amparo Ayala. Don Jorge se graduó de la escuela secundaria en El Salvador. Trabajó para el centro de la Universidad de Houston durante más de quince años como conserje.

Don Jorge tenía muchos intereses, algunos de los cuales incluían pescar, viajar y jugar al ajedrez. También le encantaba bailar y pasar tiempo con sus nietas. Don Jorge tenía pasión por el fútbol, ya que era su deporte favorito siendo su equipo favorito el Real Madrid. Era muy trabajador y siempre estaba dispuesto a ayudar. A Don Jorge le encantaba hacer reír a los demás, era lo más destacado de su día. También era extremadamente inteligente y un poco terco. Cuando se proponía hacer algo, no se daba por vencido hasta lograrlo. Todos los que lo conocieron y amaron lo extrañarán profundamente y lo recordarán con cariño.

A don Jorge le precedieron en la muerte sus padres; su mejor amigo Alirio; y sus otros dos familiares José Daniel Hernández Torrez y Abelina Briones. Deja atrás para atesorar su amoroso recuerdo a su hermana Nohemi Ayala de California; su hija Marlene Ayala De Palomo de El Salvador; su sobrino Boris Ayala Sr. de Miami, Florida; su mejor amigo William y su Esposa Sandra; Sus nietas Jennifer, Karen Sacil, Karime, Yuliet, Selene y Anayanzi Ángela Briones; sus bisnietas Khloé y Krystal Peña. Y sus hijos adoptivos María De Lourdes (Lulu) Briones Hernández y Miguel Ángel (Pis) Briones Castellanos.

Los amigos están invitados a visitar a la familia el domingo 21 de enero de 2024, a partir de la 1:00 p. m., en la capilla de Sterling Funeral Home en Dayton. Los recuerdos se compartirán en su honor a partir de las 15:00 horas, en la funeraria.

Las condolencias se pueden compartir en línea con la familia visitando http://www.SterlingFuneralHome.com

To send flowers to the family, please visit our floral store.

Share this: Twitter

Facebook