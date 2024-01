Florencio Lozano, 73, of Cleveland, Texas, closed the gates of heaven on Thursday, Jan. 25, 2024. He was born on Thursday, March 2, 1950, in Jalisco, Mexico, the son of Teodoro Lozano Macias and Amada Lopez Navarro, who preceded him in death.

Left to treasure his memory are his beloved wife Alicia Carrillo Lozano; six sons, Alejandro Lozano, Fernandro Lozano, Jorge Lozano, Ramiro Lozano, Carlos Lozano, Juan José Lozano; daughter, Adriana Lozano; six brothers, Teodoro Lozano, Rufino Lozano, Rubén Lozano, Juan Lozano, Luis Lozano, Isidro Lozano; five sisters, Amada Lozano, Gabriela Lozano, Silvia Lozano, Julia Lozano, Elena Lozano; twenty-two grandchildren, Melanie A. Lozano, Alison D. Lozano, Aaron A. Lozano, Rafael Rodríguez, Vanessa Lozano, Jazmin Lozano, Abraham Lozano, Leslie Lozano, Karina Lozano, Cristina Lozano, Sofia Lozano, Sebastian Lozano, Cynthia Lozano, Nayeli Lozano, Azul Lozano, Lionel Lozano, Donovan Lozano, Diego Lozano, Carlos Lozano, Kayla Lozano, Aylin Lozano, Zoe Lozano; along with many other loving family members and cherished friends.

Florencio’s first visitation will be held at Neal Funeral Home on Saturday, January 27, 2024, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. A second visitation will be held at Neal Funeral Home on Sunday, January 28, 2024, from 2:30 p.m. to 8:00 p.m., with a rosary at 6:30 p.m. A funeral Mass for Florencio will be held at St. Mary’s Catholic Church on Monday, January 29, 2024 at 4:00 p.m.

Florencio Lozano, de 73 años, de Cleveland, Texas, cerró las puertas del cielo el jueves 25 de enero de 2024. Nació el jueves 2 de marzo de 1950 en Jalisco, México, hijo de Teodoro Lozano Macías y Amada Lopez Navarro, quienes lo precedieron en la muerte. Quedan para atesorar su memoria su amada esposa Alicia Carrillo Lozano; seis hijos, Alejandro Lozano, Fernandro Lozano, Jorge Lozano, Ramiro Lozano, Carlos Lozano, Juan José Lozano; hija, Adriana Lozano; seis hermanos, Teodoro Lozano, Rufino Lozano, Rubén Lozano, Juan Lozano, Luis Lozano, Isidro Lozano; cinco hermanas, Amada Lozano, Gabriela Lozano, Silvia Lozano, Julia Lozano, Elena Lozano; veintidós nietos, Melanie A. Lozano, Alison D. Lozano, Aaron A. Lozano, Rafael Rodríguez, Vanessa Lozano, Jazmín Lozano, Abraham Lozano, Leslie Lozano, Karina Lozano, Cristina Lozano, Sofía Lozano, Sebastián Lozano, Cynthia Lozano, Nayeli Lozano, Azul Lozano, Lionel Lozano, Donovan Lozano, Diego Lozano, Carlos Lozano, Kayla Lozano, Aylin Lozano, Zoe Lozano; junto con muchos otros familiares amorosos y amigos preciados. El primer velorio de Florencio se llevará a cabo en la Funeraria Neal el sábado 27 de enero de 2024, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Se llevará a cabo un segundo velorio en la Funeraria Neal el domingo 28 de enero de 2024, de 2:30 p.m. a 8:00 p.m., con un rosario a las 6:30 p.m. Una misa fúnebre para Florencio se llevará a cabo en la Iglesia Católica St. Mary’s el lunes 29 de enero de 2024 a las 4:00 p.m.

Todos los servicios fueron manejados bajo el cuidado de confianza de Neal Funeral Home.

