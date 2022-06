Graduation 2022: Liberty High School celebrates seniors’ achievements

The Liberty High School graduating class of 2022 numbered at 137 students. They accumulated more than $487K in scholarships. Their achievements were celebrated during commencement exercises on Friday, June 10.

The valedictorian for the class is Landon Riley and the salutatorian is Trinity Smith.

The LHS Class of 2022 is listed below in alphabetical order:

A-E: Ivett Alvarenga-Bautista, Luis Avendano-Hernandez, Eddie Araujo, Jose Avilez III, Yessenia Avilez, Juan Banda, Arianna Bartell, Leah Baters, Maci Beam, Hannah Bearden, Fatima Bedolla, Titus Bell, Tori Best, Kylie Bishop, Earnest Brooks, Blake Burton, Gage Cannaday, Isabelle Cannaday, Raigan Carrington, Daeshawn Carter, Destiny Chambers, Caleb Chandler, Christopher Chavez, Donyea Childress, Caitlyn Coleman, Cody Collier, Israel Contreras, Michael Contreras, Kami Counts, Jonathan Craig, Jolan Curtis, Kendall Daniel, Dylan Davis, Zachary Davis, Jeremy DCamp, Kursten Deleon, Sage Drinkard, Jayden Eubanks, Melanie Evans

A Liberty High School graduate makes the sign of a heart to her family and friends as she walks onto the field on June 10.

F-O: Aaron Frazier, Alyssa Fregia, Joel Gallegos, Abdiel Garcia, Ricardo Garcia, Patricia Gerardo, Mason Goudeau, Celeste Grana-Espinoza, Nathan Franks, Tanis Grimes, Guillermo Guzman, Hannah Guzman, Michelle Hamilton, Hunter York Harrington, Arieana Harrison, Bradley Henderson, Knekya Herron, Caleb Ingram, Samantha Jackson, Kendrick Jenkins, Lily Jenkins, Angelica Jimenez, Christian Jimenez-Gonzalez, Quenton Johnston, Trai’Vione King, Megan LaChapelle, Berenice Lira, Alonso Lopez, Eduardo Lopez, Raquel Lopez, Victor Lujan-Esparza, Julissa Marquez, Alan Martinez, Kelsie Matlock, Landon Melonson, Emma Merjil, Kalee Mills, Cody Mordica, Luis Moreno, Kennedi Mumphrey, James Nolan, Hannah Orand, Priscilla Ornelas

Liberty High School graduates celebrate with the toss of their caps on June 10.

P-Z: Luke Parks, Zackery Partain, Cameron Payne, Joshua Payne, Brenda Perez, Perla Perez, Jaci Presnull, Hammed Quintanilla, Melquiades Ramirez, Joseph Randolph, Edgar Rangel, Jorge Rangel, Yahir Rangel, Gerald Redmon, Trever Reed, Michelle Reyes, Ashlynn Rhoden, Jessyca Rich, Landon Riley, Pyper Roach, Sandra Rodriguez, Maeielena Rodriguez, Lizbeth Rojas, Rene Romero, Jesus Romero-Vega, Angel Ruiz-Barragan, Lizeth Saavedra, Tucker Schilling, Brandon Sellers, Jaden Shimp, Katelyn Singh, Trinity Smith, Seth Stearns, Ashlie Torres, Konner Taylor, Daryn Taylor-Howard, Adrienne Trahan, Miryam Valencia, Daniel Vargas-Diaz, Melissa Vazquez, Emalee Villarreal, Diego Villegas, Jazmin Villegas Gutierrez, Natalie Wages, William Waldrip, Austin Walker, Jordyn Watts, Grayson Weilein, Eve White, Aaliyah Whittington, Aaron Williams, Reagan Williamson, Le’Andrya Wilson, Jadyn Wood and Vanessa Zuniga.

